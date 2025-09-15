Live
  • Пн 15.09.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.39

Харьковчанина ждет суд за поддержку РФ в Telegram

Происшествия 11:03   15.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьковчанина ждет суд за поддержку РФ в Telegram

О том, что 54-летнего харьковчанина будут судить за оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины, пишут в облпрокуратуре.

По данным следствия, в течение 2022-2024 годов работник полиграфической компании распространял в Telegram пропагандистские нарративы.

«Агитатор использовал свою учетную запись и активно следил за каналами и сообществами, созданными в интересах государства-агрессора, чтобы влиять на общественное мнение и навязывать ошибочное восприятие войны. Он публиковал сообщения с обвинениями в адрес ВСУ в обстрелах Харькова: «…вчера было несколько прилетов по северным районам, непонятно от кого (понятно)», – объяснили правоохранители.

Кроме того, мужчина поддерживал оккупацию украинских городов, а Харьков называл «российским городом».

«Лингвистическая (семантико-текстуальная) экспертиза подтвердила, что материалы содержат оправдывание и отрицание вооруженной злости России. Кроме того, большинство сообщений обвиняемый публиковал в Telegram-сообществе известного пропагандиста под псевдонимом Лохматый, который скрывается во временном оккупированном Донецке и действует под контролем российских спецслужб. Через указанный канал собирается информация о позициях ВСУ и объектах инфраструктуры для дальнейшего использования врагом», – добавили в прокуратуре.

Обвиняемого будут судить в Слободском райсуде Харькова.

Читайте также: Водитель Renault влетел в столб в Харькове и погиб, его пассажиры в больнице

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями
Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями
14.09.2025, 14:50
Новости Харькова — главное за 15 сентября: неделя прошла без обстрелов
Новости Харькова — главное за 15 сентября: неделя прошла без обстрелов
15.09.2025, 12:20
Купянск разрушен на 95% – Беседин сообщил, есть ли в городе россияне
Купянск разрушен на 95% – Беседин сообщил, есть ли в городе россияне
15.09.2025, 10:19
В Харькове пылало предприятие – спасатели показали фото последствий
В Харькове пылало предприятие – спасатели показали фото последствий
15.09.2025, 07:25
Сегодня 15 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 сентября: какой праздник и день в истории
15.09.2025, 06:00
Политическая реклама в Харькове: ее анализ, кого больше и оценки эксперта
Политическая реклама в Харькове: ее анализ, кого больше и оценки эксперта
15.09.2025, 12:36

Новости по теме:

14:49
Следил, чтобы не проникли украинские ДРГ: коллаборанта из Купянска приговорили
11:50
Переехал из Волчанска в Белгород и начал воевать против ВСУ – бойца ждет суд
10:30
Сорвать подготовку к отопительному сезону в Харькове – кто помогал врагу
11:45
За работу полицейским на стороне РФ будут судить жителя Купянска
10:35
«Сливал» места дислокации ВСУ: подозревают бывшего харьковского актера

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Харьковчанина ждет суд за поддержку РФ в Telegram»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2025 в 11:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что 54-летнего харьковчанина будут судить за оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины, пишут в облпрокуратуре.".