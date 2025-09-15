Харьковчанина ждет суд за поддержку РФ в Telegram

О том, что 54-летнего харьковчанина будут судить за оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины, пишут в облпрокуратуре.

По данным следствия, в течение 2022-2024 годов работник полиграфической компании распространял в Telegram пропагандистские нарративы.

«Агитатор использовал свою учетную запись и активно следил за каналами и сообществами, созданными в интересах государства-агрессора, чтобы влиять на общественное мнение и навязывать ошибочное восприятие войны. Он публиковал сообщения с обвинениями в адрес ВСУ в обстрелах Харькова: «…вчера было несколько прилетов по северным районам, непонятно от кого (понятно)», – объяснили правоохранители.

Кроме того, мужчина поддерживал оккупацию украинских городов, а Харьков называл «российским городом».

«Лингвистическая (семантико-текстуальная) экспертиза подтвердила, что материалы содержат оправдывание и отрицание вооруженной злости России. Кроме того, большинство сообщений обвиняемый публиковал в Telegram-сообществе известного пропагандиста под псевдонимом Лохматый, который скрывается во временном оккупированном Донецке и действует под контролем российских спецслужб. Через указанный канал собирается информация о позициях ВСУ и объектах инфраструктуры для дальнейшего использования врагом», – добавили в прокуратуре.

Обвиняемого будут судить в Слободском райсуде Харькова.