Яка допомога батькам до догляду дитини — у Гіді з державних послуг

Суспільство 21:45   19.09.2025
Оксана Якушко
Яка допомога батькам до догляду дитини — у Гіді з державних послуг

Чим держава допомагає батькам з перших днів життя дитини та які сервіси позбавлять бюрократії, повідомляє ХОВА.

Як зручно скористатися всіма доступними сервісами для батьків — дізнавайтеся в Гіді з державних послуг.

На порталі Дія, у ЦНАПах і Дія.Центрах є чимало послуг для батьків. За перші шість місяців 2025 року українці оформили 41 000+ послуг єМалятко через портал Дія — це майже 7 тисяч щомісяця. Лише останню добу через ЦНАП послугу замовили 308 родин, а через портал Дія — 160.

єМалятко — всі послуги для батьків новонародженого в один клік. 

єМалятко — комплексна послуга, яка допомагає батькам зосередитися на найголовнішому — турботі про дитину, а не паперах. За однією заявою онлайн доступні одразу 7 державних послуг: від реєстрації дитини до призначення допомоги при народженні (41 280 грн) та компенсації Пакунок малюка (7689 грн).

Процес триває  20-30 хвилин онлайн, а реєстрація відбувається протягом 1 робочого дня. Замість десятків заяв — одна цифрова заява в зручний час. І навіть це не єдина послуга для батьків на порталі Дія та у ЦНАП.

Доступні послуги онлайн на порталі Дія:

Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям;

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та з інвалідністю.

Доступні в ЦНАП:

призначення державної допомоги при народженні дитини;

грошова компенсація Пакунок малюка;

Муніципальна няня.

Чим гід з державних послуг корисний для батьків

У вас скоро народиться дитина? Дізнайтеся про всі можливості підтримки від держави. У Гіді з державних послуг є інформація про 2000+ послуг із 19 категорій — від допомоги молодим сім’ям до ветеранських пільг.

Знайдіть потрібну послугу за хвилини, отримайте покрокові інструкції та актуальну інформацію, що постійно оновлюється.

Автор: Оксана Якушко
