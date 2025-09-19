Live
Какая помощь родителям по уходу за ребенком — в Гиде государственных услуг

Общество 21:45   19.09.2025
Оксана Якушко
Какая помощь родителям по уходу за ребенком — в Гиде государственных услуг

Чем государство помогает родителям с первых дней жизни ребенка и какие сервисы избавят от бюрократии, сообщает ХОВА.

Как удобно воспользоваться всеми доступными сервисами для родителей – узнайте в Гиде по государственным услугам.

На портале Дія, в ЦПАУ и Дія.Центрах есть немало услуг для родителей. За первые шесть месяцев 2025 года украинцы оформили 41 000+ услуг єМалятко через портал Дія — это почти 7 тысяч ежемесячно. Только за последние сутки через ЦПАУ услугу заказали 308 семей, а через портал Дія -160.

єМалятко — все услуги для родителей новорожденного в один клик

єМалятко — комплексная услуга, помогающая родителям сосредоточиться на самом главном — заботе о ребенке, а не бумагах. По одному заявлению онлайн доступны сразу 7 государственных услуг: от регистрации ребенка до назначения пособия при рождении (41 280 грн) и компенсации Пакунок малюка (7689 грн).

Процесс длится 20-30 минут онлайн, а регистрация производится в течение 1 рабочего дня. Вместо десятков бумаг – одно цифровое заявление в удобное время. И даже это не единственная услуга для родителей на портале Дія и ЦПАУ.

Доступные услуги онлайн на портале Дія:

Назначение государственной помощи на детей одиноким матерям;

Назначение государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и с инвалидностью.

Доступны в ЦПАУ:

назначение государственной помощи при рождении ребенка;

денежная компенсация Пакунок малюка;

Муниципальная няня.

Чем Гид по государственным услугам полезен для родителей

У вас скоро родится ребенок? Узнайте все возможности поддержки от государства. В Гиде по государственным услугам есть информация о 2000+ услугах из 19 категорий — от помощи молодым семьям до ветеранских льгот.

Найдите нужную услугу за минуты, получите пошаговые инструкции и постоянно обновляющуюся актуальную информацию.

Читайте также: Что будет хуже отъезда парней 18-22 лет из Украины – эксперт

Автор: Оксана Якушко
