ДСНС: шість пожеж ліквідували, залишилося ще п’ять – у регіоні горять ліси

Загалом протягом доби у рятувальників було 38 оперативних виїздів, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.

За добу рятувальники гасили 30 пожеж у регіоні, дві з них – почалися через російські обстріли. Загоряння через удари вирували в Куп’янському та Берестинському районах області.

Пожежникам вдалося ліквідувати шість загорянь у природних екосистемах на площі понад чотири гектари.

Наразі, за даними ДСНС, рятувальники намагаються загасити ще п’ять лісових пожеж на території Ізюмського району.

Нагадаємо, напередодні у ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу пожежники ліквідували 18 загорянь. Одне почалося через російські обстріли. Горіло у Лозівському районі.