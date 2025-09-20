ГСЧС: шесть пожаров ликвидировали, осталось еще пять – в регионе горят леса

Всего в течение суток у спасателей было 38 оперативных выездов, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки спасатели тушили 30 пожаров в регионе, два из них – начались из-за российских обстрелов. Возгорания из-за ударов бушевали в Купянском и Берестинском районах области.

Пожарным удалось ликвидировать шесть возгораний в природных экосистемах на площади более четырех гектаров.

На данный момент, по данным ГСЧС, спасатели пытаются потушить еще пять лесных пожаров на территории Изюмского района.

Напомним, накануне в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за сутки пожарные ликвидировали 18 возгораний. Одно началось из-за российских обстрелов. Горело в Лозовском районе.