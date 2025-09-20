Головні події у Харкові та області 20 вересня: підсумки дня

Генштаб заявив про успіхи ЗСУ на Куп’янському напрямку. Вночі Україна пережила масовану атаку. Росіяни випустили БпЛА по Чугуєву — МГ «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

За даними Повітряних сил України, росіяни били балістикою, крилатими ракетами та БпЛА. Усього ворог запустив 619 цілей, з них 583 – вдалося збити українським захисникам. Постраждали Павлоград, Миколаїв, Львівська та Чернівецька області. Проте найбільше дісталося на Дніпропетровщині. В обласному центрі під удар потрапила багатоповерхівка. Загинув чоловік, відомо про 36 поранених.

На різних ділянках на Куп’янському напрямку українські захисники змогли просунутися до 200 метрів. Також, за даними воїнів, у ворога – суттєві втрати у живій силі. Крім того, СОУ змогли зупинити супротивника біля Мирового. Станом на 16:00 на Південно-Слобожанському напрямку тривали два бої.

“Прильоти” БпЛА типу “Герань-2” зафіксували близько 18.20. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, поранених внаслідок атаки немає. На місці ударів працюють рятувальники, а руйнування внаслідок обстрілу встановлюються. Тривога в регіоні лунала кілька годин поспіль. Дрони кружляли над різними районами Харкова, а також над районами області.

Також сьогодні МГ «Об'єктив» повідомляла наступне:

