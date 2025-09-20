Головні події у Харкові та області 20 вересня: підсумки дня
Генштаб заявив про успіхи ЗСУ на Куп’янському напрямку. Вночі Україна пережила масовану атаку. Росіяни випустили БпЛА по Чугуєву — МГ «Об’єктив» нагадує головні новини дня.
Ще одну масовану атаку РФ пережила Україна в ніч проти 20 вересня
За даними Повітряних сил України, росіяни били балістикою, крилатими ракетами та БпЛА. Усього ворог запустив 619 цілей, з них 583 – вдалося збити українським захисникам. Постраждали Павлоград, Миколаїв, Львівська та Чернівецька області. Проте найбільше дісталося на Дніпропетровщині. В обласному центрі під удар потрапила багатоповерхівка. Загинув чоловік, відомо про 36 поранених.
Про успіхи ЗСУ на Куп’янському напрямку повідомив Генштаб
На різних ділянках на Куп’янському напрямку українські захисники змогли просунутися до 200 метрів. Також, за даними воїнів, у ворога – суттєві втрати у живій силі. Крім того, СОУ змогли зупинити супротивника біля Мирового. Станом на 16:00 на Південно-Слобожанському напрямку тривали два бої.
Увечері росіяни вдарили п’ятьма безпілотниками по Чугуєву
“Прильоти” БпЛА типу “Герань-2” зафіксували близько 18.20. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, поранених внаслідок атаки немає. На місці ударів працюють рятувальники, а руйнування внаслідок обстрілу встановлюються. Тривога в регіоні лунала кілька годин поспіль. Дрони кружляли над різними районами Харкова, а також над районами області.
Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне:
🔹 Труба в Куп’янську надійно перекрита? Машовець оцінив, чи повториться сценарій
🔹 Ціла родина врятувалася дивом: як мешканців Харківщини не застав обстріл
🔹 Поліцейські підозрюють, що знайшли коноплі у Слобідському районі
