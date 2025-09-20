Українські захисники відбили території – вечірнє зведення Генштабу
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Про контратаки ЗСУ на Куп’янському напрямку повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
Станом на 16:00 на Південно-Слобожанському напрямку тривають два бої. Загалом на півночі Харківщини українські захисники відбили п’ять атак росіян біля Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог марно намагався прорватися біля Мирового.
“Сили оборони мали успіх, просунувшись на окремих ділянках до 200 метрів та завдавши противнику втрат у живій силі“, – зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, вранці 20 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу на Харківщині було вісім боїв. На Південно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися прорватися п’ять разів у районі Вовчанська. На Куп’янському – росіяни наступали тричі біля Піщаного та Степової Новоселівки.
