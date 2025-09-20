Live
Украинские защитники отбили территории – вечерняя сводка Генштаба

Украина 17:30   20.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Украинские защитники отбили территории – вечерняя сводка Генштаба Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

О контратаках ВСУ на Купянском направлении сообщили в вечерней сводке Генштаба.

По состоянию на 16:00 на Южно-Слобожанском направлении идут два боя. Всего же на севере Харьковщины украинские защитники отбили пять атак россиян возле Волчанска.

На Купянском направлении враг безуспешно пытался прорваться около Мирового.

«Силы обороны имели успех, продвинувшись на отдельных участках до 200 метров и нанеся противнику потери в живой силе», – отметили в Генштабе.

Напомним, утром 20 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки на Харьковщине было восемь боев. На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пытались прорваться пять раз в районе Волчанска. На Купянском –  россияне наступали трижды около Песчаного и Степной Новоселовки.

Читайте также: «Родной человек в плену»: как видеоролик может помочь семьям военных

Автор: Николь Костенко-Лагутина
