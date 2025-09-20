Украинские защитники отбили территории – вечерняя сводка Генштаба
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
О контратаках ВСУ на Купянском направлении сообщили в вечерней сводке Генштаба.
По состоянию на 16:00 на Южно-Слобожанском направлении идут два боя. Всего же на севере Харьковщины украинские защитники отбили пять атак россиян возле Волчанска.
На Купянском направлении враг безуспешно пытался прорваться около Мирового.
«Силы обороны имели успех, продвинувшись на отдельных участках до 200 метров и нанеся противнику потери в живой силе», – отметили в Генштабе.
Напомним, утром 20 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки на Харьковщине было восемь боев. На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пытались прорваться пять раз в районе Волчанска. На Купянском – россияне наступали трижды около Песчаного и Степной Новоселовки.
