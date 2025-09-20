Live
  • Сб 20.09.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

Главные события в Харькове и области 20 сентября: итоги дня

Происшествия 23:01   20.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Главные события в Харькове и области 20 сентября: итоги дня Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Генштаб заявил об успехи ВСУ на Купянском направлении. Ночью Украина пережила массированную атаку. Россияне выпустили БпЛА по Чугуеву — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня. 

Еще одну массированную атаку РФ пережила Украина в ночь на 20 сентября

По данным Воздушных сил Украины, россияне били баллистикой, крылатыми ракетами и БпЛА. Всего враг запустил 619 целей, из них 583 – удалось сбить украинским защитникам. Пострадали Павлоград, Николаев, Львовская и Черновицкая области. Однако больше всего досталось Днепропетровщине. В областном центре под удар попала многоэтажка. Погиб мужчина, известно о 36 раненых.

Обстрел Днепропетровской области 20 сентября 2025
Фото: Сергей Лысак/Telegram

Об успехах ВСУ на Купянском направлении сообщил Генштаб

На разных участках на Купянском направлении украинские защитники смогли продвинуться до 200 метров. Также, по данным воинов, у врага – существенные потери в живой силе. Кроме того, СОУ смогли остановить противника около Мирового. По состоянию на 16:00 на Южно-Слобожанском направлении шло два боя.

Вечером россияне ударили пятью беспилотниками по Чугуеву

«Прилеты» БпЛА типа «Герань-2» зафиксировали около 18:20. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, раненых в результате атаки нет. На месте ударов работают спасатели, а разрушения в результате обстрелов устанавливаются. Тревога в регионе звучала несколько часов подряд. Дроны кружили над разными районами Харькова, а также над районами области.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

🔹 Труба в Купянск надежно перекрыта? Машовец оценил, повторится ли сценарий

🔹Целая семья спаслась чудом: как жителей Харьковщины не настиг обстрел

🔹Полицейские подозревают, что нашли коноплю в Слободском районе

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Новости по теме:

20.09.2025
Пять БпЛА атаковали Чугуев – что известно об обстреле
20.09.2025
Целая семья спаслась чудом: как жителей Харьковщины не настиг обстрел
20.09.2025
Ночная массированная атака: РФ ударила по многоэтажке в Днепре, есть погибший
19.09.2025
Российских генералов, приказавших убивать гражданских в Харькове, будут судить
19.09.2025
Удар по вокзалу в Лозовой: экологи подсчитали сумму ущерба

Популярно
Пять БпЛА атаковали Чугуев – что известно об обстреле
Пять БпЛА атаковали Чугуев – что известно об обстреле
20.09.2025, 19:37
Новости Харькова — главное 20 сентября: контратаки ВСУ, обстрел Чугуева
Новости Харькова — главное 20 сентября: контратаки ВСУ, обстрел Чугуева
20.09.2025, 21:00
«Ждуни» или жертвы живут в Купянске? Что происходит в городе: обзор фронта
«Ждуни» или жертвы живут в Купянске? Что происходит в городе: обзор фронта
20.09.2025, 20:00
Целая семья спаслась чудом: как жителей Харьковщины не настиг обстрел
Целая семья спаслась чудом: как жителей Харьковщины не настиг обстрел
20.09.2025, 13:50
Воин: большинство пленных на севере от Харькова – бывшие заключенные
Воин: большинство пленных на севере от Харькова – бывшие заключенные
20.09.2025, 21:35
Главные события в Харькове и области 20 сентября: итоги дня
Главные события в Харькове и области 20 сентября: итоги дня
20.09.2025, 23:01
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Главные события в Харькове и области 20 сентября: итоги дня»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2025 в 23:01;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости дня. ".