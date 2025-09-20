Главные события в Харькове и области 20 сентября: итоги дня

Генштаб заявил об успехи ВСУ на Купянском направлении. Ночью Украина пережила массированную атаку. Россияне выпустили БпЛА по Чугуеву — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.

По данным Воздушных сил Украины, россияне били баллистикой, крылатыми ракетами и БпЛА. Всего враг запустил 619 целей, из них 583 – удалось сбить украинским защитникам. Пострадали Павлоград, Николаев, Львовская и Черновицкая области. Однако больше всего досталось Днепропетровщине. В областном центре под удар попала многоэтажка. Погиб мужчина, известно о 36 раненых.

На разных участках на Купянском направлении украинские защитники смогли продвинуться до 200 метров. Также, по данным воинов, у врага – существенные потери в живой силе. Кроме того, СОУ смогли остановить противника около Мирового. По состоянию на 16:00 на Южно-Слобожанском направлении шло два боя.

«Прилеты» БпЛА типа «Герань-2» зафиксировали около 18:20. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, раненых в результате атаки нет. На месте ударов работают спасатели, а разрушения в результате обстрелов устанавливаются. Тревога в регионе звучала несколько часов подряд. Дроны кружили над разными районами Харькова, а также над районами области.

