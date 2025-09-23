Двоє людей постраждали через обстріли росіян з РСЗВ по селу на Харківщині
Росіяни вдарили по селу Прудянка із РСЗВ «Град», повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Як передає МГ «Об’єктив», 23 вересня близько 13:30 росіяни обстріляли приватний житловий сектор у селі Прудянка.
Внаслідок масованого ракетного удару пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення. 87-річний місцевий мешканець зазнав поранення.
85-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
Як встановили правоохоронці, росіяни гатили по населеному пункту з РСЗВ «Град».
Раніше стало відомо, що з Борової просять їхати.
