Двое людей пострадали из-за обстрела россиян из РСЗО села на Харьковщине
Россияне ударили по селу Прудянка из РСЗО «Град», сообщает Харьковская областная прокуратура.
Как передает МГ «Объектив», 23 сентября около 13.30 россияне обстреляли частный сектор в селе Прудянка.
В результате массированного ракетного удара повреждены дома и хозяйственные помещения. 87-летний житель села получил ранение.
85-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.
Как предварительно установили правоохранители, россияне наносили удары по населенному пункту из РСЗО «Град».
Ранее стало известно, что из Боровой просят уезжать.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Прудянка, РСЗО "Град";
