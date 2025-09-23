Live
Двое людей пострадали из-за обстрела россиян из РСЗО села на Харьковщине

Происшествия 18:22   23.09.2025
Оксана Якушко
Россияне ударили по селу Прудянка из РСЗО «Град», сообщает Харьковская областная прокуратура.

Как передает МГ «Объектив», 23 сентября около 13.30 россияне обстреляли частный сектор в селе Прудянка.

В результате массированного ракетного удара повреждены дома и хозяйственные помещения. 87-летний житель села получил ранение.

85-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

Как предварительно установили правоохранители, россияне наносили удары по населенному пункту из РСЗО «Град».

Ранее стало известно, что из Боровой просят уезжать.

Читайте также: Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату

Автор: Оксана Якушко
