Чим захиститися від грипу та які штами очікують цього сезону на Харківщині
Цього сезону епідеміологи прогнозують два пандемічні штами грипу для північної півкулі Землі.
В Україні та зокрема на Харківщині стартував продаж вакцин від грипу. Найкращий час для щеплення від грипу — до початку активного поширення вірусу, тобто у вересні – жовтні. Це дозволить організму сформувати імунну відповідь ще до підйому захворюваності.
ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» на епідсезон з грипу та ГРВІ 2025–2026 років рекомендує використовувати для захисту французьку “Ваксігрип” і південнокорейську “GC Flu”. Обидві вакцини містять антитіла від чотирьох штамів грипу. Цю вакцинацію не оплачує держава, але імунізація дозволяє уникнути захворювання та ускладнень від грипу та є єдиним ефективним засобом захисту від грипу, наголошує Тетяна Карлова, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”.
У сезоні 2025-2026 прогнозують наступні штами у північній півкулі:
A/Missouri/11/2025 (H1N1), A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) та B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria).
Від початку цього року на Харківщині зафіксовані 6 летальних випадків від грипу, серед померлих були й дві дитини: 4 років і 8 місяців, повідомила МГ «Об’єктив» Тетяна Карлова.
Загалом на Харківщині спостерігається сильне скорочення вакцинації від грипу від початку повномасштабного вторгнення. Для порівняння, в епідсезоні 2020/2021 всього було щеплено 11218 людей. У епідсезоні 2021/2022 вже 7309. А в епідсезон 2024/2025 всього щеплено 3105 людей, і серед них більшість були медпрацівники – 2219.
