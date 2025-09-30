Live
  • Вт 30.09.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.44

Чим захиститися від грипу та які штами очікують цього сезону на Харківщині

Суспільство 17:14   30.09.2025
Оксана Якушко
Чим захиститися від грипу та які штами очікують цього сезону на Харківщині

Цього сезону епідеміологи прогнозують два пандемічні штами грипу для північної півкулі Землі.

В Україні та зокрема на Харківщині стартував продаж вакцин від грипу. Найкращий час для щеплення від грипу — до початку активного поширення вірусу, тобто у вересні – жовтні. Це дозволить організму сформувати імунну відповідь ще до підйому захворюваності.

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» на епідсезон з грипу та ГРВІ 2025–2026 років рекомендує використовувати для захисту французьку “Ваксігрип” і південнокорейську “GC Flu”. Обидві вакцини містять антитіла від чотирьох штамів грипу. Цю вакцинацію не оплачує держава, але імунізація дозволяє уникнути захворювання та ускладнень від грипу та є єдиним ефективним засобом захисту від грипу, наголошує Тетяна Карлова, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”.

У сезоні 2025-2026 прогнозують наступні штами у північній півкулі:

A/Missouri/11/2025 (H1N1), A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) та B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria).

Від початку цього року на Харківщині зафіксовані 6 летальних випадків від грипу, серед померлих були й дві дитини: 4 років і 8 місяців, повідомила МГ «Об’єктив» Тетяна Карлова.

Загалом на Харківщині спостерігається сильне скорочення вакцинації від грипу від початку повномасштабного вторгнення. Для порівняння, в епідсезоні 2020/2021 всього було щеплено 11218 людей. У епідсезоні 2021/2022 вже 7309. А в епідсезон 2024/2025 всього щеплено 3105 людей, і серед них більшість були медпрацівники – 2219.

Читайте також: Харків посеред дня атакували «шахеди»: подробиці (доповнюється)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Комбайн підірвався в полі на Харківщині: подробиці від ДСНС (фото)
Комбайн підірвався в полі на Харківщині: подробиці від ДСНС (фото)
30.09.2025, 17:23
Чим захиститися від грипу та які штами очікують цього сезону на Харківщині
Чим захиститися від грипу та які штами очікують цього сезону на Харківщині
30.09.2025, 17:14
Чому не довічне – в прокуратурі пояснили вирок за вбивство балетмейстерки
Чому не довічне – в прокуратурі пояснили вирок за вбивство балетмейстерки
30.09.2025, 17:08
Харків посеред дня атакували «шахеди»: подробиці (доповнюється)
Харків посеред дня атакували «шахеди»: подробиці (доповнюється)
30.09.2025, 16:38
Переплата на генераторах: працівниця КП у Харкові отримала підозру
Переплата на генераторах: працівниця КП у Харкові отримала підозру
30.09.2025, 16:41
У Харкові – «приліт»: який район атакували, повідомив Терехов
У Харкові – «приліт»: який район атакували, повідомив Терехов
30.09.2025, 15:45

Новини за темою:

01.09.2025
Захворюваність на COVID-19 у Харкові та області зросла вдвічі
22.05.2025
На Харківщині стали частіше хворіти на грип і ГРВІ та рідше сальмонельозом
14.04.2025
Смерть від грипу на Харківщині: захворюваність на 45,5% вища, ніж рік тому
01.04.2025
Грип відступає: у Харкові зменшилася кількість тих, хто захворів за тиждень
21.03.2025
Грип лютує: чотирирічна дитина померла від ускладнень на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Чим захиститися від грипу та які штами очікують цього сезону на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2025 в 17:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього сезону епідеміологи прогнозують два пандемічні штами грипу для північної півкулі Землі.".