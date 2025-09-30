Чем защититься от гриппа и какие штаммы ожидают в этом сезоне на Харьковщине
В этом сезоне эпидемиологи прогнозируют два пандемических штамма гриппа для северного полушария Земли.
В Украине и в частности на Харьковщине стартовала продажа вакцин от гриппа. Лучшее время для прививки от гриппа — до начала активного распространения вируса, то есть в сентябре — октябре. Это позволит организму сформировать иммунный ответ еще до подъема заболеваемости.
ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» на эпидсезон по гриппу и ОРВИ 2025-2026 годов рекомендует использовать для защиты французский «Ваксигрипп» и южнокорейский «GC Flu». Обе вакцины содержат антитела от четырех штаммов гриппа. Эту вакцинацию не оплачивает государство, но иммунизация позволяет избежать заболевания и осложнений от гриппа и является единственным эффективным средством защиты от гриппа, отмечает Татьяна Карлова, заведующая отделом эпидемиологического надзора ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».
В сезоне 2025-2026 прогнозируют следующие штаммы в северном полушарии:
A/Missouri/11/2025 (H1N1), A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) и B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).
С начала 2025 года в Харьковской области зафиксированы 6 летальных случаев от гриппа, среди умерших были и два ребенка: 4 лет и 8 месяцев, сообщила МГ «Объектив» Татьяна Карлова.
В целом в Харьковской области наблюдается сильное сокращение вакцинации от гриппа с начала полномасштабного вторжения. Для сравнения, в эпидсезоне 2020/2021 всего привились 11218 человек. В эпидсезоне 2021/2022 уже 7309. А в эпидсезоне 2024/2025 всего привились от гриппа 3105 человек, и среди них большинство были медработники – 2219.
Читайте также: Харьков посреди дня атаковали «Шахеды»: подробности (дополняется)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Чем защититься от гриппа и какие штаммы ожидают в этом сезоне на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 17:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом сезоне эпидемиологи прогнозируют два пандемических штамма гриппа для северного полушария Земли.".