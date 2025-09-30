Чем защититься от гриппа и какие штаммы ожидают в этом сезоне на Харьковщине

В этом сезоне эпидемиологи прогнозируют два пандемических штамма гриппа для северного полушария Земли.

В Украине и в частности на Харьковщине стартовала продажа вакцин от гриппа. Лучшее время для прививки от гриппа — до начала активного распространения вируса, то есть в сентябре — октябре. Это позволит организму сформировать иммунный ответ еще до подъема заболеваемости.

ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» на эпидсезон по гриппу и ОРВИ 2025-2026 годов рекомендует использовать для защиты французский «Ваксигрипп» и южнокорейский «GC Flu». Обе вакцины содержат антитела от четырех штаммов гриппа. Эту вакцинацию не оплачивает государство, но иммунизация позволяет избежать заболевания и осложнений от гриппа и является единственным эффективным средством защиты от гриппа, отмечает Татьяна Карлова, заведующая отделом эпидемиологического надзора ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».

В сезоне 2025-2026 прогнозируют следующие штаммы в северном полушарии:

A/Missouri/11/2025 (H1N1), A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) и B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).

С начала 2025 года в Харьковской области зафиксированы 6 летальных случаев от гриппа, среди умерших были и два ребенка: 4 лет и 8 месяцев, сообщила МГ «Объектив» Татьяна Карлова.

В целом в Харьковской области наблюдается сильное сокращение вакцинации от гриппа с начала полномасштабного вторжения. Для сравнения, в эпидсезоне 2020/2021 всего привились 11218 человек. В эпидсезоне 2021/2022 уже 7309. А в эпидсезоне 2024/2025 всего привились от гриппа 3105 человек, и среди них большинство были медработники – 2219.