Земляки шукають лідера “Харьковского движения сопротивления”: навіщо

У розшук оголосили 67-річного уродженця Харкова. Земляки з правоохоронних органів підозрюють його в посяганні на територіальну цілісність України, а також закликах до таких дій.

“За даними слідства, уродженець Харкова є активним прихильником “русского мира”. Він обіймає посаду співголови проросійської організації “Харьковское движение сопротивления” та тривалий час перебуває на непідконтрольній Україні території“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Фанат окупантів активно допомагав створювати сюжети російській пропаганді, роздаючи інтерв’ю.

У своїх коментарях називав агресію РФ “громадянською війною”. Також підозрюваний закликав українців переходити на бік ворога та мріяв про “повернення до СРСР”.

“Виправдовував створені окупантами псевдосуди “л/днр” та закликав карати українських військових та силовиків”, – доповнили картину в прокуратурі.

Раніше підозру за заклики повстати проти президента Зеленського та багато іншого отримав 32-річний громадянин Азербайджану. У чоловіка є вид на постійне проживання в Україні, він мешкає у Змієві. Своїм антиукраїнським баченням ситуації він ділився в тіктоці, зображаючи з себе експерта.