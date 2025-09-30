Live
  • Вт 30.09.2025
Земляки шукають лідера “Харьковского движения сопротивления”: навіщо

Суспільство 17:50   30.09.2025
Оксана Горун
Земляки шукають лідера “Харьковского движения сопротивления”: навіщо

У розшук оголосили 67-річного уродженця Харкова. Земляки з правоохоронних органів підозрюють його в посяганні на територіальну цілісність України, а також закликах до таких дій.

За даними слідства, уродженець Харкова є активним прихильником “русского мира”. Він обіймає посаду співголови проросійської організації “Харьковское движение сопротивления” та тривалий час перебуває на непідконтрольній Україні території“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Фанат окупантів активно допомагав створювати сюжети російській пропаганді, роздаючи інтерв’ю.

шукають зрадника з Харкова

У своїх коментарях називав агресію РФ “громадянською війною”. Також підозрюваний закликав українців переходити на бік ворога та мріяв про “повернення до СРСР”.

“Виправдовував створені окупантами псевдосуди “л/днр” та закликав карати українських військових та силовиків”, – доповнили картину в прокуратурі.

Читайте також: Житель Харківщини проведе у в’язниці 11 років за роботу на окупантів

Раніше підозру за заклики повстати проти президента Зеленського та багато іншого отримав 32-річний громадянин Азербайджану. У чоловіка є вид на постійне проживання в Україні, він мешкає у Змієві. Своїм антиукраїнським баченням ситуації він ділився в тіктоці, зображаючи з себе експерта.

Автор: Оксана Горун
