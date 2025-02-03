Закликав повстати проти Зеленського: на Харківщині підозрюють тіктокера
Підозру отримав 32-річний громадянин Азербайджану, який має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає в Змієві. За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік публікував у мережі «Тік Ток» антиукраїнські відео.
«З березня 2023 року чоловік вирішив поширювати псевдоекспертні відеоролики, в яких транслював антиукраїнські тези і твердження кремлівської пропаганди. Так званий «експерт» у відео про «причини війни» повторював проросійські наративи, а також закликав українців об’єднатися та повстати проти чинного президента. Чоловік розповідав про загрозу від НАТО, через яку президент рф розпочав так звану «сво», утиск російськомовних і виправдовував дії військових держави-агресорки», – розповіли правоохоронці.
Протиправний характер висловлювань чоловіка підтвердили висновки лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи, додали у прокуратурі.
Фігуранта підозрюють у розповсюдженні публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також до захоплення державної влади, поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування та визнання збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 109, ч. ч. 2 та 3 ст. 436-2 ККУ).
Наразі чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Змиев, підозра, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 15:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру отримав 32-річний громадянин Азербайджану, який має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає в Змієві. ".