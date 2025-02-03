Live
  • Пн 03.02.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.32

Закликав повстати проти Зеленського: на Харківщині підозрюють тіктокера

Суспільство 15:26   03.02.2025
Вікторія Яковенко
Закликав повстати проти Зеленського: на Харківщині підозрюють тіктокера Фото: Харківська обласна прокуратура

Підозру отримав 32-річний громадянин Азербайджану, який має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає в Змієві. За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік публікував у мережі «Тік Ток» антиукраїнські відео.

«З березня 2023 року чоловік вирішив поширювати псевдоекспертні відеоролики, в яких транслював антиукраїнські тези і твердження кремлівської пропаганди. Так званий «експерт» у відео про «причини війни» повторював проросійські наративи, а також закликав українців об’єднатися та повстати проти чинного президента. Чоловік розповідав про загрозу від НАТО, через яку президент рф розпочав так звану «сво», утиск російськомовних і виправдовував дії військових держави-агресорки», – розповіли правоохоронці.

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтвердили висновки лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи, додали у прокуратурі.

Фігуранта підозрюють у розповсюдженні публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також до захоплення державної влади, поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування та визнання збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 109, ч. ч. 2 та 3 ст. 436-2 ККУ).

Наразі чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також: Шлюб з ухилянтами за $5000: у Харкові судитимуть жінку

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РЕБами оснастять всі «швидкі», що працюють на сході й півночі Харківщини
РЕБами оснастять всі «швидкі», що працюють на сході й півночі Харківщини
03.02.2025, 16:13
Закликав повстати проти Зеленського: на Харківщині підозрюють тіктокера
Закликав повстати проти Зеленського: на Харківщині підозрюють тіктокера
03.02.2025, 15:26
«Жив героєм і помер героєм»: в бою загинув співзасновник «Гострих картузів»
«Жив героєм і помер героєм»: в бою загинув співзасновник «Гострих картузів»
03.02.2025, 14:47
Шлюб з ухилянтами за $5000: у Харкові судитимуть жінку
Шлюб з ухилянтами за $5000: у Харкові судитимуть жінку
03.02.2025, 14:23
Хаос в USAID: Маск заявив, що організації “час померти”
Хаос в USAID: Маск заявив, що організації “час померти”
03.02.2025, 13:29
Вибух пролунав у громаді під Харковом: що це було
Вибух пролунав у громаді під Харковом: що це було
03.02.2025, 12:33

Новини за темою:

14:24
Напився через зраду коханої й зґвалтував 17-річну в Змієві: чоловіка посадили
14:38
Велосипедиста збили на Харківщині: чоловік загинув на місці (фото)
09:42
Жінка отруїлася чадним газом через пожежу в будинку на Харківщині
12:10
11 кущів конопель виростив житель Змієва «для власних потреб» (фото)
19:18
Тіло 17-річної дівчини знайшли в гуртожитку на Харківщині, де сталася пожежа

Ви читали новину: «Закликав повстати проти Зеленського: на Харківщині підозрюють тіктокера»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 15:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру отримав 32-річний громадянин Азербайджану, який має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає в Змієві. ".