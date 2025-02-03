Закликав повстати проти Зеленського: на Харківщині підозрюють тіктокера

Підозру отримав 32-річний громадянин Азербайджану, який має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає в Змієві. За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік публікував у мережі «Тік Ток» антиукраїнські відео.

«З березня 2023 року чоловік вирішив поширювати псевдоекспертні відеоролики, в яких транслював антиукраїнські тези і твердження кремлівської пропаганди. Так званий «експерт» у відео про «причини війни» повторював проросійські наративи, а також закликав українців об’єднатися та повстати проти чинного президента. Чоловік розповідав про загрозу від НАТО, через яку президент рф розпочав так звану «сво», утиск російськомовних і виправдовував дії військових держави-агресорки», – розповіли правоохоронці.

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтвердили висновки лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи, додали у прокуратурі.

Фігуранта підозрюють у розповсюдженні публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також до захоплення державної влади, поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування та визнання збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 109, ч. ч. 2 та 3 ст. 436-2 ККУ).

Наразі чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.