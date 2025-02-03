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Шлюб з ухилянтами за $5000: у Харкові судитимуть жінку

Суспільство 14:23   03.02.2025
Вікторія Яковенко
Шлюб з ухилянтами за $5000: у Харкові судитимуть жінку Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківські правоохоронці передали до суду справу мешканки села Андрушівка Вінницької області, яка має другу групу інвалідності. Її підозрюють у допомозі ухилянтам.

Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, 29-річна жінка розміщувала оголошення в групі у мережі «Фейсбук», де пропонувала укласти фіктивний шлюб з чоловіками, які хочуть уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

«Обвинувачена самостійно приїжджала з Вінниччини до «клієнтів» для оформлення «шлюбу» за місцем їх проживання. За таку «послугу» фігурантка оголошувала ухилянтам суму у розмірі 5000 доларів», – зазначили правоохоронці.

Її викрили у Харкові після укладення фіктивного шлюбу з «клієнтом», додали у прокуратурі.

Фігурантці інкримінують організацію та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ). Жінку судитимуть у Московському районному суді Харкова.

Якщо провину доведуть, їй загрожує від семи до дев’яти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 14:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці передали до суду справу мешканки села Андрушівка Вінницької області, яка має другу групу інвалідності. Її підозрюють у допомозі ухилянтам.".