Продавали ухилянтам інвалідності: масштабну схему викрили на Харківщині

Правоохоронці викрили на Харківщині ще одну схему ухилення від мобілізації.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, головним організатором схеми був 54-річний місцевий мешканець, який сидів у тюрмі за умисне вбивство. Він залучив до діяльності понад 10 спільників, серед яких були медпрацівники, співробітники МСЕК, а також адвокати та експравоохоронці.

«Посередники підшукували клієнтів, медпрацівники безпосередньо створювали фіктивну медичну документацію, співробітники МСЕК на підставі фіктивних документів приймали рішення про присвоєння інвалідності, а організатор – координував їхні дії та розподіляв грошові кошти, здобуті злочинним шляхом», – зазначили в СБУ.

Переважно, «клієнтами» були чоловіки призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації та отримати право на виїзд за кордон, або близькі родичі таких чоловіків, додали правоохоронці.

Відомо, що за «послугу» фігуранти оголошували суму від 5 до 8 тисяч доларів. Попередньо, розповіли в Харківській обласній прокуратурі, протиправною схемою встигли скористатися близько 100 чоловіків призовного віку.

В межах спецоперації правоохоронці провели 36 обшуків. Під час слідчих дій вилучили понад 500 справ осіб призовного вікую. А також гроші на загальну суму понад 135 тисяч гривень, 36 тисяч євро, 268 тисяч доларів, 900 юань, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, жорсткі диски, флеш-носії, комп’ютерну техніку, додали у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці затримали організатора та трьох найбільш активних його спільників, у тому числі адвоката. Їм повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує до 9 років тюрми.

Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов уточнив, що одна з підозрюваних – під цілодобовим домашнім арештом, організатор і друга жінка — під вартою без права внести заставу. А от учасник групи, який мав адвокатське посвідчення, — встиг втекти. Його оголосили в розшук.