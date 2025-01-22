Продавали уклонистам инвалидности: масштабную схему разоблачили на Харьковщине

Правоохранители разоблачили на Харьковщине еще одну схему уклонения от мобилизации.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, главным организатором схемы был 54-летний местный житель, сидевший в тюрьме за умышленное убийство. Он привлек к деятельности более 10 сообщников, среди которых были медработники, сотрудники МСЭК, а также адвокаты и экс-правохранители.

«Посредники подыскивали клиентов, медработники непосредственно создавали фиктивную медицинскую документацию, сотрудники МСЭК на основании фиктивных документов принимали решение о присвоении инвалидности, а организатор – координировал их действия и распределял денежные средства, полученные преступным путем», – отметили в СБУ.

Преимущественно «клиентами» были мужчины призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации и получить право на выезд за границу, или близкие родственники таких мужчин, добавили правоохранители.

Известно, что за услугу фигуранты объявляли сумму от 5 до 8 тысяч долларов. Предварительно, рассказали в Харьковской областной прокуратуре, противоправной схемой успели воспользоваться около 100 мужчин призывного возраста.

В рамках спецоперации правоохранители провели 36 обысков. В ходе следственных действий изъяли более 500 дел лиц призывного возраста. А также деньги на общую сумму свыше 135 тысяч гривен, 36 тысяч евро, 268 тысяч долларов, 900 юань, черные записи, мобильные телефоны, банковские карты, жесткие диски, флеш-носители, компьютерную технику, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители задержали организатора и трех наиболее активных его сообщников, в том числе адвоката. Им сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Им грозит до 9 лет тюрьмы.

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что одна из подозреваемых – под круглосуточным домашним арестом, организатор и вторая женщина – в СИЗО без права внести залог. А вот участник группы, у которого было адвокатское удостоверение, — успел убежать. Его объявили в розыск.