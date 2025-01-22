Live
  • Чт 23.01.2025
  • Харьков  -1°С
  • USD 42.03
  • EUR 43.87

Продавали уклонистам инвалидности: масштабную схему разоблачили на Харьковщине

Общество 16:22   22.01.2025
Виктория Яковенко
Продавали уклонистам инвалидности: масштабную схему разоблачили на Харьковщине Фото: Владислав Абдула

Правоохранители разоблачили на Харьковщине еще одну схему уклонения от мобилизации.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, главным организатором схемы был 54-летний местный житель, сидевший в тюрьме за умышленное убийство. Он привлек к деятельности более 10 сообщников, среди которых были медработники, сотрудники МСЭК, а также адвокаты и экс-правохранители.

«Посредники подыскивали клиентов, медработники непосредственно создавали фиктивную медицинскую документацию, сотрудники МСЭК на основании фиктивных документов принимали решение о присвоении инвалидности, а организатор – координировал их действия и распределял денежные средства, полученные преступным путем», – отметили в СБУ.

Преимущественно «клиентами» были мужчины призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации и получить право на выезд за границу, или близкие родственники таких мужчин, добавили правоохранители.

схема на Харьковщине
Фото: Владислав Абдула

Известно, что за услугу фигуранты объявляли сумму от 5 до 8 тысяч долларов. Предварительно, рассказали в Харьковской областной прокуратуре, противоправной схемой успели воспользоваться около 100 мужчин призывного возраста.

В рамках спецоперации правоохранители провели 36 обысков. В ходе следственных действий изъяли более 500 дел лиц призывного возраста. А также деньги на общую сумму свыше 135 тысяч гривен, 36 тысяч евро, 268 тысяч долларов, 900 юань, черные записи, мобильные телефоны, банковские карты, жесткие диски, флеш-носители, компьютерную технику, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители задержали организатора и трех наиболее активных его сообщников, в том числе адвоката. Им сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Им грозит до 9 лет тюрьмы.

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что одна из подозреваемых – под круглосуточным домашним арестом, организатор и вторая женщина – в СИЗО без права внести залог. А вот участник группы, у которого было адвокатское удостоверение, — успел убежать. Его объявили в розыск.

схема на Харьковщине
Фото: Владислав Абдула

Читайте также: Напился из-за измены любимой и изнасиловал 17-летнюю: жителя Змиева посадили

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Последствия утренних ударов по Харьковщине показали в прокуратуре (фото)
Последствия утренних ударов по Харьковщине показали в прокуратуре (фото)
23.01.2025, 09:45
Демографический кризис в Украине: сколько человек умирает в год
Демографический кризис в Украине: сколько человек умирает в год
22.01.2025, 10:53
Новости Харькова — главное за 23 января: утренние удары РФ, пожары в области
Новости Харькова — главное за 23 января: утренние удары РФ, пожары в области
23.01.2025, 09:06
«Пути назад нет»: ВСУ о мотивации россиян, которые воюют на севере области
«Пути назад нет»: ВСУ о мотивации россиян, которые воюют на севере области
23.01.2025, 10:31
«Это настоящий террор»: Беседин о сутках в Купянской громаде
«Это настоящий террор»: Беседин о сутках в Купянской громаде
23.01.2025, 08:02
Как действуют после «прилета», есть ли дефицит работников, рассказал Синегубов
Как действуют после «прилета», есть ли дефицит работников, рассказал Синегубов
23.01.2025, 11:03

Новости по теме:

16:20
Дрон РФ попал возле авто полиции на Купянщине: какие травмы получили копы
15:22
Пошел с бабушкой в ​​магазин и пропал: 5-летнего ребенка искали на Харьковщине
19:57
Делом с ТЦК, таксистом и поврежденной машиной в Харькове занимается полиция
14:48
Обиделся на замечание матери и ушел из дома: копы вернули домой подростка
15:25
Под Харьковом горело авто военного: в поджоге подозревают подростка (фото)

Вы читали новость: «Продавали уклонистам инвалидности: масштабную схему разоблачили на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 16:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили на Харьковщине еще одну схему уклонения от мобилизации.".