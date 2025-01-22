Напился из-за измены любимой и изнасиловал 17-летнюю: жителя Змиева посадили
Следствие доказало, что 31-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в городе Змиев на Харьковщине. Он получил приговор.
Речь идет о событиях 15 ноября 2024 года. По данным Харьковской областной прокуратуры, поздно вечером фигурант в состоянии алкогольного опьянения увидел возвращавшуюся домой 17-летнюю девушку.
«Мужчина догнал несовершеннолетнюю, сжал рукой лицо, повалил на землю и изнасиловал», — установили правоохранители.
Мужчину задержали уже на следующий день, 16 ноября. В суде он объяснил, что проживал в городе Змиев. Его жена уехала из Украины из-за полномасштабного вторжения и не вернулась. Он начал жить с другой женщиной, хотя был до сих пор официально женат.
«Мужчина узнал, что вроде бы новая избранница ему изменяет и поэтому напился. Когда он возвращался домой, будучи уже в состоянии алкогольного опьянения, увидел потерпевшую. Как добавил злоумышленник, его переклинило. Свою вину фигурант признал полностью и искренне раскаялся», – добавили в прокуратуре.
Фигуранта суд признал виновным в изнасиловании несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УКУ). Он проведет в тюрьме 9 лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Змиев, изнасиловал, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 14:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следствие доказало, что 31-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в городе Змиев на Харьковщине. Он получил приговор.".