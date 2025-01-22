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Напился из-за измены любимой и изнасиловал 17-летнюю: жителя Змиева посадили

Общество 14:24   22.01.2025
Виктория Яковенко
Напился из-за измены любимой и изнасиловал 17-летнюю: жителя Змиева посадили Фото: id-legalgroup.com

Следствие доказало, что 31-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в городе Змиев на Харьковщине. Он получил приговор.

Речь идет о событиях 15 ноября 2024 года. По данным Харьковской областной прокуратуры, поздно вечером фигурант в состоянии алкогольного опьянения увидел возвращавшуюся домой 17-летнюю девушку.

«Мужчина догнал несовершеннолетнюю, сжал рукой лицо, повалил на землю и изнасиловал», — установили правоохранители.

Мужчину задержали уже на следующий день, 16 ноября. В суде он объяснил, что проживал в городе Змиев. Его жена уехала из Украины из-за полномасштабного вторжения и не вернулась. Он начал жить с другой женщиной, хотя был до сих пор официально женат.

«Мужчина узнал, что вроде бы новая избранница ему изменяет и поэтому напился. Когда он возвращался домой, будучи уже в состоянии алкогольного опьянения, увидел потерпевшую. Как добавил злоумышленник, его переклинило. Свою вину фигурант признал полностью и искренне раскаялся», – добавили в прокуратуре.

Фигуранта суд признал виновным в изнасиловании несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УКУ). Он проведет в тюрьме 9 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 14:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следствие доказало, что 31-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в городе Змиев на Харьковщине. Он получил приговор.".