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Напився через зраду коханої й зґвалтував 17-річну в Змієві: чоловіка посадили

Суспільство 14:24   22.01.2025
Вікторія Яковенко
Напився через зраду коханої й зґвалтував 17-річну в Змієві: чоловіка посадили

Слідство довело, що 31-річний чоловік зґвалтував неповнолітню дівчину у місті Зміїв на Харківщині. Він отримав вирок.

Йдеться про події 15 листопада 2024 року. За даними Харківської обласної прокуратури, пізно ввечері фігурант у стані алкогольного спʼяніння побачив 17-річну дівчину, яка поверталась додому.

«Чоловік наздогнав неповнолітню, стиснув рукою обличчя, повалив на землю та зґвалтував», – встановили правоохоронці.

Чоловіка затримали вже наступного дня, 16 листопада. У суді він пояснив, що проживав в місті Зміїв. Його дружина виїхала з України через повномасштабне вторгнення та не повернулась. Він почав жити з іншою жінкою, хоча був досі офіційно одруженим.

«Чоловік дізнався, що начебто нова обраниця йому зраджує та через це напився. Коли він повертався додому, будучи вже у стані алкогольного спʼяніння, побачив потерпілу. Як додав зловмисник, його «переклинило». Свою вину фігурант визнав повністю та щиро розкаявся», – додали у прокуратурі.

Фігуранта суд визнав винним у зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 ККУ). Він проведе у тюрмі 9 років.

Читайте також: Ґвалтував дівчинку 8 років – прокуратура Харківщини передала справу до суду

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 14:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідство довело, що 31-річний чоловік зґвалтував неповнолітню дівчину у місті Зміїв на Харківщині. Він отримав вирок.".