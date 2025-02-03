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Брак с уклонистами за $5000: в Харькове будут судить женщину

Общество 14:23   03.02.2025
Виктория Яковенко
Брак с уклонистами за $5000: в Харькове будут судить женщину Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители передали в суд дело жительницы села Андрушевка Винницкой области, имеющей вторую группу инвалидности. Ее подозревают в помощи уклонистам.

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, 29-летняя женщина размещала объявления в группе в Facebook, где предлагала заключить фиктивный брак с мужчинами, которые хотят избежать мобилизации и уехать за границу.

«Обвиняемая самостоятельно приезжала из Винницкой области к «клиентам» для оформления «брака» по месту их проживания. За такую ​​«услугу» фигурантка объявляла уклонистам сумму в размере 5000 долларов», — отметили правоохранители.

Ее разоблачили в Харькове после заключения фиктивного брака с «клиентом», добавили в прокуратуре.

Фигурантке инкриминируют организацию и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления советов, указаний и устранения препятствий, совершенных по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УКУ). Женщину будут судить в Московском районном суде Харькова.

Если вину докажут, ей грозит от семи до девяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 14:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители передали в суд дело жительницы села Андрушевка Винницкой области, имеющей вторую группу инвалидности. Ее подозревают в помощи уклонистам.".