Призывал восстать против Зеленского: на Харьковщине подозревают тиктокера
Подозрение получил 32-летний гражданин Азербайджана, который имеет вид на постоянное проживание в Украине и проживает в Змиеве. По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина публиковал в TikTok антиукраинские видео.
«С марта 2023 мужчина решил распространять псевдоэкспертные видеоролики, в которых транслировал антиукраинские тезисы и утверждения кремлевской пропаганды. Так называемый «эксперт» в видео о «причинах войны» повторял пророссийские нарративы, а также призвал украинцев объединиться и восстать против действующего президента. Мужчина рассказывал об угрозе от НАТО, из-за которой президент рф начал так называемую «сво», притеснение русскоязычных и оправдывал действия военных государства-агрессора», — рассказали правоохранители.
Противоправный характер высказываний мужчины подтвердили заключения лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы, добавили в прокуратуре.
Фигуранта подозревают в распространении публичных призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя, а также к захвату государственной власти, распространению материалов, в которых содержится оправдание и признание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 109, ч. ч. 2 и 3 ст. 436-2 УКУ).
Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Змиев, подозрение, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение получил 32-летний гражданин Азербайджана, который имеет вид на постоянное проживание в Украине и проживает в Змиеве. ".