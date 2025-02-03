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Призывал восстать против Зеленского: на Харьковщине подозревают тиктокера

Общество 15:26   03.02.2025
Виктория Яковенко
Призывал восстать против Зеленского: на Харьковщине подозревают тиктокера Фото: Харьковская областная прокуратура

Подозрение получил 32-летний гражданин Азербайджана, который имеет вид на постоянное проживание в Украине и проживает в Змиеве. По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина публиковал в TikTok антиукраинские видео.

«С марта 2023 мужчина решил распространять псевдоэкспертные видеоролики, в которых транслировал антиукраинские тезисы и утверждения кремлевской пропаганды. Так называемый «эксперт» в видео о «причинах войны» повторял пророссийские нарративы, а также призвал украинцев объединиться и восстать против действующего президента. Мужчина рассказывал об угрозе от НАТО, из-за которой президент рф начал так называемую «сво», притеснение русскоязычных и оправдывал действия военных государства-агрессора», — рассказали правоохранители.

Противоправный характер высказываний мужчины подтвердили заключения лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы, добавили в прокуратуре.

Фигуранта подозревают в распространении публичных призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя, а также к захвату государственной власти, распространению материалов, в которых содержится оправдание и признание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 109, ч. ч. 2 и 3 ст. 436-2 УКУ).

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 15:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение получил 32-летний гражданин Азербайджана, который имеет вид на постоянное проживание в Украине и проживает в Змиеве. ".