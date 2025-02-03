Призывал восстать против Зеленского: на Харьковщине подозревают тиктокера

Подозрение получил 32-летний гражданин Азербайджана, который имеет вид на постоянное проживание в Украине и проживает в Змиеве. По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина публиковал в TikTok антиукраинские видео.

«С марта 2023 мужчина решил распространять псевдоэкспертные видеоролики, в которых транслировал антиукраинские тезисы и утверждения кремлевской пропаганды. Так называемый «эксперт» в видео о «причинах войны» повторял пророссийские нарративы, а также призвал украинцев объединиться и восстать против действующего президента. Мужчина рассказывал об угрозе от НАТО, из-за которой президент рф начал так называемую «сво», притеснение русскоязычных и оправдывал действия военных государства-агрессора», — рассказали правоохранители.

Противоправный характер высказываний мужчины подтвердили заключения лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы, добавили в прокуратуре.

Фигуранта подозревают в распространении публичных призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя, а также к захвату государственной власти, распространению материалов, в которых содержится оправдание и признание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 109, ч. ч. 2 и 3 ст. 436-2 УКУ).

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.