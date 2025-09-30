Live
Земляки ищут лидера «Харьковского движения сопротивления»: зачем

Общество 17:50   30.09.2025
Оксана Горун
В розыск объявили 67-летнего уроженца Харькова. Земляки из правоохранительных органов подозревают его в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также призывах к таким действиям.

«По данным следствия, уроженец Харькова является активным поклонником «русского мира». Он занимает должность сопредседателя пророссийской организации «Харьковское движение сопротивления» и долгое время находится на неподконтрольной Украине территории», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Фанат оккупантов активно помогал создавать сюжеты российской пропаганде, раздавая интервью.

ищут предателя из Харькова

В своих комментариях называл агрессию РФ «гражданской войной». Также подозреваемый призывал украинцев переходить на сторону врага и мечтал о «возвращении в СССР».

«Оправдывал созданные оккупантами псевдосуды «л/днр» и призвал наказывать украинских военных и силовиков», — дополнили картину в прокуратуре.

Читайте также: Житель Харьковщины проведет в тюрьме 11 лет за работу на оккупантов

Ранее подозрение за призывы восстать против президента Зеленского и многое другое получил 32-летний гражданин Азербайджана. У мужчины есть вид на постоянное жительство в Украине, он живет в Змиеве. Своим антиукраинским видением ситуации он делился в TikTok, изображая из себя эксперта.

Автор: Оксана Горун
