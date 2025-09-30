Земляки ищут лидера «Харьковского движения сопротивления»: зачем
В розыск объявили 67-летнего уроженца Харькова. Земляки из правоохранительных органов подозревают его в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также призывах к таким действиям.
«По данным следствия, уроженец Харькова является активным поклонником «русского мира». Он занимает должность сопредседателя пророссийской организации «Харьковское движение сопротивления» и долгое время находится на неподконтрольной Украине территории», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Фанат оккупантов активно помогал создавать сюжеты российской пропаганде, раздавая интервью.
В своих комментариях называл агрессию РФ «гражданской войной». Также подозреваемый призывал украинцев переходить на сторону врага и мечтал о «возвращении в СССР».
«Оправдывал созданные оккупантами псевдосуды «л/днр» и призвал наказывать украинских военных и силовиков», — дополнили картину в прокуратуре.
Читайте также: Житель Харьковщины проведет в тюрьме 11 лет за работу на оккупантов
Ранее подозрение за призывы восстать против президента Зеленского и многое другое получил 32-летний гражданин Азербайджана. У мужчины есть вид на постоянное жительство в Украине, он живет в Змиеве. Своим антиукраинским видением ситуации он делился в TikTok, изображая из себя эксперта.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, подозрение, предатель, прокуратура, розшук, розыск;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Земляки ищут лидера «Харьковского движения сопротивления»: зачем»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 17:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В розыск объявили 67-летнего уроженца Харькова. Земляки из правоохранительных органов подозревают его в посягательстве на территориальную целостность Украины ".