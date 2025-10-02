У Харкові чули вибухи – що відомо
Фото: pixabay.com
Вибухи в місті пролунали близько 10:40.
Серія вибухів розпочалася одразу після відбою повітряної тривоги. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої авіації та загрозу для прифронтових областей.
Щойно харків’яни почули звуки “прильотів” – українські захисники знову повідомили про загрозу застосування авіабомб.
Мовчали також моніторингові ТГ-канали. До цього була інформація лише про пуски КАБ у бік Куп’янщини.
Офіційної інформації про “приліт” від влади та відомств поки що немає. Інформація доповнюється.
