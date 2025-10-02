Live
У Харкові чули вибухи – що відомо

Події 10:53   02.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові чули вибухи – що відомо Фото: pixabay.com

Вибухи в місті пролунали близько 10:40. 

Серія вибухів розпочалася одразу після відбою повітряної тривоги. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої авіації та загрозу для прифронтових областей.

Щойно харків’яни почули звуки “прильотів” – українські захисники знову повідомили про загрозу застосування авіабомб.

Мовчали також моніторингові ТГ-канали. До цього була інформація лише про пуски КАБ у бік Куп’янщини.

Офіційної інформації про “приліт” від влади та відомств поки що немає. Інформація доповнюється.

Читайте також: Терехов: у вересні ворог пошкодив 40 будинків, які хочуть знести

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
