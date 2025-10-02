В Харькове слышали взрывы – что известно

Взрывы в городе прозвучали около 10:40.

Серия взрывов началась сразу после отбоя воздушной тревоги. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации и угрозе для прифронтовых областей.

Как только харьковчане услышали звуки «прилетов» – украинские защитники вновь сообщили об угрозе применения авиабомб.

Молчали и мониторинговые ТГ-каналы. До этого была информация лишь о пусках КАБ в сторону Купянщины.

Официальной информации о «прилете» от властей и ведомств пока что нет. Информация дополняется.