Live
  • Нд 05.10.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Туман і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 6 жовтня

Погода 20:40   05.10.2025
Оксана Горун
Туман і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 6 жовтня

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на першу половину тижня.

За інформацією синоптиків, 6 жовтня в Харкові та області буде слабкий туман – вночі та вранці, а також вдень невеликий дощ. Вітер буде помірним – 5-10 м/с. А температура дещо знизиться, порівняно із теплою суботою.

У Харкові прогнозують температуру вночі 6 – 8°, вдень 14 – 16°.

В області – вночі 6 – 11°, вдень 13 – 18°.

7 та 8 жовтня, за попередніми даними гідрометцентру, в місті та області потеплішає. Температура повітря підніметься до 20-21° вдень. Однак вологість збережеться: також очікують туман і в середу – дощ.

Читайте також: Бал хризантем розпочався в харківському екопарку (відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Двоє людей загинули, постраждала волонтерка – атаки БпЛА на Харківщині
Двоє людей загинули, постраждала волонтерка – атаки БпЛА на Харківщині
05.10.2025, 19:58
Ви маєте бути готові: хто має можливість, оформте рушницю – Ахіллес
Ви маєте бути готові: хто має можливість, оформте рушницю – Ахіллес
05.10.2025, 17:40
Вибух пролунав у Харкові сьогодні, 5 жовтня: що відомо
Вибух пролунав у Харкові сьогодні, 5 жовтня: що відомо
05.10.2025, 16:39
Бал хризантем розпочався в харківському екопарку (відео)
Бал хризантем розпочався в харківському екопарку (відео)
05.10.2025, 12:01
Екстрені відключення світла – Харківобленерго заявило про фейк
Екстрені відключення світла – Харківобленерго заявило про фейк
05.10.2025, 18:54
Вбивство 59 людей у ​​селі Гроза: прокуратура повідомила про розслідування
Вбивство 59 людей у ​​селі Гроза: прокуратура повідомила про розслідування
05.10.2025, 15:23

Новини за темою:

04.10.2025
Хмарно і дощитиме: прогноз погоди в Харкові та області на 5 жовтня
31.08.2025
1 вересня в Харкові буде спекотним: прогноз погоди
25.08.2025
Холодна ніч і дощ удень. Прогноз погоди на 26 серпня у Харкові й області
24.08.2025
Вночі – дощ, вдень – хмарно: погода в Харкові та області на 25 серпня
17.08.2025
Гроза і дощ. Прогноз погоди на 18 серпня у Харкові та області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Туман і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 6 жовтня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2025 в 20:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на першу половину тижня".