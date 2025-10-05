Туман і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 6 жовтня

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на першу половину тижня.

За інформацією синоптиків, 6 жовтня в Харкові та області буде слабкий туман – вночі та вранці, а також вдень невеликий дощ. Вітер буде помірним – 5-10 м/с. А температура дещо знизиться, порівняно із теплою суботою.

У Харкові прогнозують температуру вночі 6 – 8°, вдень 14 – 16°.

В області – вночі 6 – 11°, вдень 13 – 18°.

7 та 8 жовтня, за попередніми даними гідрометцентру, в місті та області потеплішає. Температура повітря підніметься до 20-21° вдень. Однак вологість збережеться: також очікують туман і в середу – дощ.