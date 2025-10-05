Live
Туман и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 октября

Погода 20:40   05.10.2025
Оксана Горун
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на первую половину недели.

По информации синоптиков, 6 октября в Харькове и области будет слабый туман — ночью и утром, а также днем небольшой дождь. Ветер будет умеренным — 5-10 м/с. А температура несколько снизится, сравнительно с теплой субботой.

В Харькове прогнозируют температуру ночью 6 – 8°, днем ​​14 – 16°.

В области — ночью 6 – 11°, днем ​​13 – 18°.

7 и 8 октября, по предварительным данным гидрометцентра, в городе и области потеплеет. Температура воздуха поднимется до 20-21° днем. Однако влажность сохранится: также ожидают туман и в среду — дождь.

Автор: Оксана Горун
