Сьогодні 6 жовтня 2025 року: яке свято та день в історії
Свята та пам’ятні дати 6 жовтня
В Україні 6 жовтня цього року вперше стартує Український кліматичний тиждень.
6 жовтня у світі – Всесвітній День архітектора та архітектури й Міжнародний день лікаря (обидва відзначають у перший понеділок жовтня).
Також сьогодні: Всесвітній день охорони місць проживання, Всесвітній день запобігання булінгу (перший понеділок жовтня), Всесвітній день дитячого церебрального паралічу.
6 жовтня в історії
6 жовтня 1553 року за наказом султана Сулеймана I Пишного стратили його сина – шехзаде Мустафу. Докладніше.
6 жовтня 1596 року розпочався Берестейський церковний собор. Його результатом стала ратифікація Берестейської унії та утворення Української греко-католицької церкви. Докладніше.
6 жовтня 1927 року в Нью-Йорку відбулася прем’єра першого в історії повнометражного звукового фільму. Це був музичний фільм “Співак джазу” режисера Алана Кросленда. Докладніше.
6 жовтня 1948 року в Ашгабаті (тоді – Туркменській РСР) стався один із найпотужніших землетрусів у світі. Докладніше.
6 жовтня 2000 року в наслідок масових протестів, що розпочалися після першого туру дострокових виборів президента Югославії, у відставку подав Слободан Мілошевич. Докладніше.
Церковне свято
6 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять апостола Фоми. Докладніше.
Народні прикмети
Якщо бур’ян виріс високий – зима буде сніжною.
Якщо в лісі майже немає грибів – зима буде суворою.
Що не можна робити 6 жовтня
Не можна лінуватися.
Не можна переїдати.
Не можна хвалитися грошима.
Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2025 в 06:00
