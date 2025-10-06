Live
Сьогодні 6 жовтня 2025 року: яке свято та день в історії

Календар 06:00   06.10.2025
Оксана Горун
Сьогодні 6 жовтня 2025 року: яке свято та день в історії

В Україні 6 жовтня цього року вперше стартує Український кліматичний тиждень. У світі сьогодні – Всесвітній День архітектора й архітектури та Міжнародний день лікаря. Цього дня у 2000-му через масові протести у відставку пішов президент Югославії Слободан Мілошевич. У 1948-му в Ашхабаді стався один із найбільш руйнівних землетрусів у світі. У 1927-му в Нью-Йорку відбулася прем’єра першого в історії повнометражного звукового фільму. У 1596-му розпочався Берестейський церковний собор, за результатами якого уклали унію та створили Українську греко-католицьку церкву. У 1553-му за наказом султана Сулеймана I Пишного стратили його сина – шехзаде Мустафу.

Свята та пам’ятні дати 6 жовтня

В Україні 6 жовтня цього року вперше стартує Український кліматичний тиждень.

6 жовтня у світі – Всесвітній День архітектора та архітектури й Міжнародний день лікаря (обидва відзначають у перший понеділок жовтня).

Також сьогодні: Всесвітній день охорони місць проживання, Всесвітній день запобігання булінгу (перший понеділок жовтня), Всесвітній день дитячого церебрального паралічу.

6 жовтня в історії

6 жовтня 1553 року за наказом султана Сулеймана I Пишного стратили його сина – шехзаде Мустафу. Докладніше.

Шехзаде Мустафа – син султана Сулеймана Пишного
Шехзаде Мустафа. Ілюстрація: wikipedia.org

6 жовтня 1596 року розпочався Берестейський церковний собор. Його результатом стала ратифікація Берестейської унії та утворення Української греко-католицької церкви. Докладніше.

6 жовтня 1927 року в Нью-Йорку відбулася прем’єра першого в історії повнометражного звукового фільму. Це був музичний фільм “Співак джазу” режисера Алана Кросленда. Докладніше.

6 жовтня 1948 року в Ашгабаті (тоді – Туркменській РСР) стався один із найпотужніших землетрусів у світі. Докладніше.

6 жовтня 2000 року в наслідок масових протестів, що розпочалися після першого туру дострокових виборів президента Югославії, у відставку подав Слободан Мілошевич. Докладніше.

Церковне свято

6 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять апостола Фоми. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо бур’ян виріс високий – зима буде сніжною.

Якщо в лісі майже немає грибів – зима буде суворою.

Що не можна робити 6 жовтня

Не можна лінуватися.

Не можна переїдати.

Не можна хвалитися грошима.

Автор: Оксана Горун
