Сьогодні 6 жовтня 2025 року: яке свято та день в історії

Свята та пам’ятні дати 6 жовтня

В Україні 6 жовтня цього року вперше стартує Український кліматичний тиждень.

6 жовтня у світі – Всесвітній День архітектора та архітектури й Міжнародний день лікаря (обидва відзначають у перший понеділок жовтня).

Також сьогодні: Всесвітній день охорони місць проживання, Всесвітній день запобігання булінгу (перший понеділок жовтня), Всесвітній день дитячого церебрального паралічу.

6 жовтня в історії

6 жовтня 1553 року за наказом султана Сулеймана I Пишного стратили його сина – шехзаде Мустафу. Докладніше.

6 жовтня 1596 року розпочався Берестейський церковний собор. Його результатом стала ратифікація Берестейської унії та утворення Української греко-католицької церкви. Докладніше.

6 жовтня 1927 року в Нью-Йорку відбулася прем’єра першого в історії повнометражного звукового фільму. Це був музичний фільм “Співак джазу” режисера Алана Кросленда. Докладніше.

6 жовтня 1948 року в Ашгабаті (тоді – Туркменській РСР) стався один із найпотужніших землетрусів у світі. Докладніше.

6 жовтня 2000 року в наслідок масових протестів, що розпочалися після першого туру дострокових виборів президента Югославії, у відставку подав Слободан Мілошевич. Докладніше.

Церковне свято

6 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять апостола Фоми. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо бур’ян виріс високий – зима буде сніжною.

Якщо в лісі майже немає грибів – зима буде суворою.

Що не можна робити 6 жовтня

Не можна лінуватися.

Не можна переїдати.

Не можна хвалитися грошима.