Сегодня 6 октября 2025: какой праздник и день в истории

В Украине 6 октября этого года впервые стартует Украинская климатическая неделя. В мире сегодня – Всемирный День архитектора и архитектуры и Международный день врача. В этот день в 2000-м из-за массовых протестов в отставку ушел президент Югославии Слободан Милошевич. В 1948-м в Ашхабаде произошло одно из самых разрушительных землетрясений в мире. В 1927-м в Нью-Йорке состоялась премьера первого в истории полнометражного звукового фильма. В 1596-м начался Берестейский церковный собор, по результатам которого был заключен уния и создан Украинская греко-католическая церковь. В 1553-м по приказу султана Сулеймана I Великолепного казнили его сына – шехзаде Мустафу.

Праздники и памятные даты 6 октября

В Украине 6 октября этого года впервые стартует Украинская климатическая неделя.

6 октября в мире – Всемирный День архитектора и архитектуры и Международный день врача (оба отмечают в первый понедельник октября).

Также сегодня: Всемирный день охраны мест обитания, Всемирный день предотвращения буллинга (первый понедельник октября), Всемирный день детского церебрального паралича.

<br />

6 октября в истории

6 октября 1553 года по приказу султана Сулеймана I Великолепного казнили его сына — шехзаде Мустафу. Подробнее.

6 октября 1596 года начался Берестейский церковный собор. Его результатом стала ратификация Берестейской унии и образование Украинской греко-католической церкви. Подробнее.

6 октября 1927 года в Нью-Йорке состоялась премьера первого в истории полнометражного звукового фильма. Это был музыкальный фильм «Певец джаза» режиссера Алана Кросленда. Подробнее.

6 октября 1948 года в Ашхабаде (тогда – Туркменской ССР) произошло одно из самых мощных землетрясений в мире. Подробнее.

6 октября 2000 года вследствие массовых протестов, начавшихся после первого тура досрочных выборов президента Югославии, в отставку подал Слободан Милошевич. Подробнее.

Церковный праздник

6 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память апостола Фомы. Подробнее.

Народные приметы

Если бурьян вырос высокий – зима будет снежной.

Если в лесу почти нет грибов – зима будет суровой.

Что нельзя делать 6 октября

Нельзя лениться.

Нельзя переедать.

Нельзя хвастаться деньгами.