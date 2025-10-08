Live
  • Ср 08.10.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.17

Сім лісових пожеж вирували на Харківщині – дані ДСНС

Події 07:32   08.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сім лісових пожеж вирували на Харківщині – дані ДСНС

В облуправлінні ДСНС повідомили, що протягом доби в Харківській області виникло 19 пожеж. 

Чотири загоряння почалися внаслідок російських обстрілів у Куп’янському, Лозівському та Ізюмському районах області.

“В селі Іванівка Куп’янського району внаслідок обстрілу БпЛА горіла господарча споруда та автомобіль на площі пожежі 60 м кв. Постраждалих немає”, – зазначили рятувальники.

Також протягом доби співробітники ДСНС ліквідували сім лісових пожеж на загальній площі 3,6 га.

Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 80 одиниць вибухонебезпечних предметів.

“Вдень, у полі поблизу села Вербівка Ізюмського району стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі. Внаслідок детонації вибухівки постраждав водій, 1978 року народження, техніка зазнала пошкоджень”, – додали в ДСНС.

Нагадаємо, напередодні у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області передавали, що у полі поблизу села Вербівка Балаклійської громади на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. Внаслідок вибуху отримав травми 47-річний тракторист. Його стан – задовільний. Медики надають усю необхідну допомогу, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Земельну ділянку з курганом повернули державі на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На півночі знову напружено: про 29 боїв інформує Генштаб
На півночі знову напружено: про 29 боїв інформує Генштаб
08.10.2025, 08:07
Новини Харкова – головне за 8 жовтня: що горіло в регіоні
Новини Харкова – головне за 8 жовтня: що горіло в регіоні
08.10.2025, 08:12
Чи дійсно просунулися? Що відомо ISW про атаки РФ на Харківщині
Чи дійсно просунулися? Що відомо ISW про атаки РФ на Харківщині
08.10.2025, 07:15
Сім лісових пожеж вирували на Харківщині – дані ДСНС
Сім лісових пожеж вирували на Харківщині – дані ДСНС
08.10.2025, 07:32
Сьогодні 8 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 жовтня 2025: яке свято та день в історії
08.10.2025, 06:00
РФ знищила третю підстанцію, не всі зі світлом – підсумки 7 жовтня
РФ знищила третю підстанцію, не всі зі світлом – підсумки 7 жовтня
07.10.2025, 22:56

Новини за темою:

07.10.2025
Куди била РФ у ніч проти 7 жовтня у Харкові (фото, відео)
06.10.2025
З’явилися фото Харкова після нічних обстрілів
05.10.2025
Безпілотники вночі 5 жовтня атакували Ізюмський район – ДСНС про наслідки
04.10.2025
Чотири пожежі в лісах гасять рятувальники, горить 54 гектари – ДСНС
03.10.2025
13 тисяч свиней загинули через російські обстріли Харківщини (фото, відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Сім лісових пожеж вирували на Харківщині – дані ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2025 в 07:32;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні ДСНС повідомили, що протягом доби в Харківській області виникло 19 пожеж. ".