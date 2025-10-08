Сім лісових пожеж вирували на Харківщині – дані ДСНС

В облуправлінні ДСНС повідомили, що протягом доби в Харківській області виникло 19 пожеж.

Чотири загоряння почалися внаслідок російських обстрілів у Куп’янському, Лозівському та Ізюмському районах області.

“В селі Іванівка Куп’янського району внаслідок обстрілу БпЛА горіла господарча споруда та автомобіль на площі пожежі 60 м кв. Постраждалих немає”, – зазначили рятувальники.

Також протягом доби співробітники ДСНС ліквідували сім лісових пожеж на загальній площі 3,6 га.

Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 80 одиниць вибухонебезпечних предметів.

“Вдень, у полі поблизу села Вербівка Ізюмського району стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі. Внаслідок детонації вибухівки постраждав водій, 1978 року народження, техніка зазнала пошкоджень”, – додали в ДСНС.

Нагадаємо, напередодні у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області передавали, що у полі поблизу села Вербівка Балаклійської громади на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. Внаслідок вибуху отримав травми 47-річний тракторист. Його стан – задовільний. Медики надають усю необхідну допомогу, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.