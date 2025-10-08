Семь лесных пожаров бушевали на Харьковщине – данные ГСЧС

В облуправлении ГСЧС сообщили, что в течения суток в Харьковской области возникли 19 пожаров.

Четыре возгорания начались в результате российских обстрелов в Купянском, Лозовском и Изюмском районах области.

«В селе Ивановка Купянского района в результате обстрела БпЛА горела хозяйственная постройка и автомобиль на площади пожара 60 м кв. Пострадавших нет», – отметили спасатели.

Также в течение суток сотрудники ГСЧС ликвидировали семь лесных пожаров на общей площади 3,6 гектара.

Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 80 единиц взрывоопасных предметов.

«Днем в поле вблизи села Вербовка Изюмского района произошел подрыв трактора на неизвестном взрывоопасном предмете. В результате детонации взрывчатки пострадал водитель, 1978 года рождения, техника получила повреждения», – добавили в ГСЧС.

Напомним, накануне в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области передавали, что в поле вблизи села Вербовка Балаклейской громады на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. В результате взрыва получил травмы 47-летний тракторист. Его состояние – удовлетворительное. Медики оказывают всю необходимую помощь, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

