Є постраждалий: про пожежі на Харківщині розповіли у ДСНС
За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, у рятувальників було 49 оперативних виїздів, 29 з них – на ліквідацію пожеж.
У регіоні почалися три пожежі через обстріли РФ. Горіло в Ізюмському та Куп’янському районах.
“Вдень у селищі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу на території приватного домоволодіння горіли господарча споруда, гараж, літня кухня та льох на загальній площі 110 м. кв. Жертв та постраждалих немає”, – уточнили у ДСНС.
Одразу дві побутові пожежі виникли протягом доби на Харківщині. В Ізюмі пожежникам вдалося врятувати чоловіка 1982 року народження. Горіло й в Харківському районі у селі Вільшани. Там є постраждалий чоловік 1998 року народження.
“За добу ліквідовано 11 пожеж у природних екосистемах на загальній площі близько 4 га”, – додали рятувальники.
Читайте також: РФ ударила по електричці, яка їхала зі Слатиного до Харкова: з’явились фото
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Є постраждалий: про пожежі на Харківщині розповіли у ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2025 в 08:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, у рятувальників було 49 оперативних виїздів, 29 з них – на ліквідацію пожеж.".