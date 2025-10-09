Live
Є постраждалий: про пожежі на Харківщині розповіли у ДСНС

Події 08:25   09.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, у рятувальників було 49 оперативних виїздів, 29 з них – на ліквідацію пожеж.

У регіоні почалися три пожежі через обстріли РФ. Горіло в Ізюмському та Куп’янському районах.

“Вдень у селищі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу на території приватного домоволодіння горіли господарча споруда, гараж, літня кухня та льох на загальній площі 110 м. кв. Жертв та постраждалих немає”, – уточнили у ДСНС.

Одразу дві побутові пожежі виникли протягом доби на Харківщині. В Ізюмі пожежникам вдалося врятувати чоловіка 1982 року народження. Горіло й в Харківському районі у селі Вільшани. Там є постраждалий чоловік 1998 року народження.

“За добу ліквідовано 11 пожеж у природних екосистемах на загальній площі близько 4 га”, – додали рятувальники.

Читайте також: РФ ударила по електричці, яка їхала зі Слатиного до Харкова: з’явились фото

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
