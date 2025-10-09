Есть пострадавший: о пожарах на Харьковщине рассказали в ГСЧС
По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, у спасателей было 49 оперативных выездов, 29 из них – на ликвидацию пожаров.
В регионе начались три пожара из-за обстрелов РФ. Горело в Изюмском и Купянском районах.
«Днем в поселке Боровая Изюмского района в результате обстрела на территории частного домовладения горели хозяйственная постройка, гараж, летняя кухня и погреб на общей площади 110 кв. м. Жертв и пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.
Сразу два бытовых пожара возникло в течение суток в Харьковской области. В Изюме пожарным удалось спасти мужчину 1982 года рождения. Горело и в Харьковском районе в селе Ольшаны. Там есть пострадавших мужчина 1998 года рождения.
«За сутки ликвидировано 11 пожаров в природных экосистемах на общей площади около 4 га.», – добавили спасатели.
Читайте также: РФ ударила по электричке, которая ехала из Слатино в Харьков: появились фото
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Есть пострадавший: о пожарах на Харьковщине рассказали в ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 октября 2025 в 08:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, у спасателей было 49 оперативных выездов, 29 из них – на ликвидацию пожаров.".