Есть пострадавший: о пожарах на Харьковщине рассказали в ГСЧС

Происшествия 08:25   09.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, у спасателей было 49 оперативных выездов, 29 из них – на ликвидацию пожаров.

В регионе начались три пожара из-за обстрелов РФ. Горело в Изюмском и Купянском районах.

«Днем в поселке Боровая Изюмского района в результате обстрела на территории частного домовладения горели хозяйственная постройка, гараж, летняя кухня и погреб на общей площади 110 кв. м. Жертв и пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.

Сразу два бытовых пожара возникло в течение суток в Харьковской области. В Изюме пожарным удалось спасти мужчину 1982 года рождения. Горело и в Харьковском районе в селе Ольшаны. Там есть пострадавших мужчина 1998 года рождения.

«За сутки ликвидировано 11 пожаров в природных экосистемах на общей площади около 4 га.», – добавили спасатели.

Читайте также: РФ ударила по электричке, которая ехала из Слатино в Харьков: появились фото

Автор: Николь Костенко-Лагутина
