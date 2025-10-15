РФ повідомила про успіхи на півночі та Куп’янському напрямку – що кажуть в ISW
За даними Інституту вивчення війни (ISW), ситуація на фронті Харківщини стабільна, проривів ворога немає.
Так аналітики не змогли підтвердити заяви росіян про успіхи ЗС РФ на Південно-Слобожанському напрямку. Хоча раніше російський блогер писав, що окупанти просунулися на лівому березі річки Вовча та поблизу Синельникового.
Те саме стосується і Куп’янського напрямку – інформація окупантів про захоплення частини земель на цій ділянці фронту виявилася фейковою.
“13 і 14 жовтня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська поблизу Западного і в напрямку Кутьківки; на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки і в напрямку Колодязного і Дворічанського; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; та на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного та у напрямку Курилівки”, – передають аналітики.
Ситуація на інших ділянках фронту – Великобурлуцькому та Борівському напрямках, – залишилася незмінною.
“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися вздовж лінії Мілове-Хатнє (південніше схід від Великого Бурлука)”, – зазначили експерти.
Читайте також: Йдуть, як у фільмі «Володар перснів»: плащі підводять росіян на Харківщині 📹
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «РФ повідомила про успіхи на півночі та Куп’янському напрямку – що кажуть в ISW», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2025 в 07:16;