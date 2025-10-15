Live
  • Ср 15.10.2025
  • Харків  +4°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.24

РФ повідомила про успіхи на півночі та Куп’янському напрямку – що кажуть в ISW

Україна 07:16   15.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ повідомила про успіхи на півночі та Куп’янському напрямку – що кажуть в ISW

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ситуація на фронті Харківщини стабільна, проривів ворога немає. 

Так аналітики не змогли підтвердити заяви росіян про успіхи ЗС РФ на Південно-Слобожанському напрямку. Хоча раніше російський блогер писав, що окупанти просунулися на лівому березі річки Вовча та поблизу Синельникового.

Те саме стосується і Куп’янського напрямку – інформація окупантів про захоплення частини земель на цій ділянці фронту виявилася фейковою.

“13 і 14 жовтня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська поблизу Западного і в напрямку Кутьківки; на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки і в напрямку Колодязного і Дворічанського; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; та на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного та у напрямку Курилівки”, – передають аналітики.

Ситуація на інших ділянках фронту – Великобурлуцькому та Борівському напрямках, – залишилася незмінною.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися вздовж лінії Мілове-Хатнє (південніше схід від Великого Бурлука)”, – зазначили експерти.

Читайте також: Йдуть, як у фільмі «Володар перснів»: плащі підводять росіян на Харківщині 📹

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У вогні на Ізюмщині постраждав чоловік – інформація ДСНС
У вогні на Ізюмщині постраждав чоловік – інформація ДСНС
15.10.2025, 08:42
Сьогодні 15 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 жовтня 2025: яке свято та день в історії
15.10.2025, 06:00
РФ повідомила про успіхи на півночі та Куп’янському напрямку – що кажуть в ISW
РФ повідомила про успіхи на півночі та Куп’янському напрямку – що кажуть в ISW
15.10.2025, 07:16
Новини Харкова — головне за 15 жовтня: проблеми зі світлом
Новини Харкова — головне за 15 жовтня: проблеми зі світлом
15.10.2025, 08:47
У Лозовій – проблеми з електропостачанням і водою, Ізюм частково знеструмлений
У Лозовій – проблеми з електропостачанням і водою, Ізюм частково знеструмлений
15.10.2025, 07:32
Харків бомбили, співробітнику СТО загрожує довічне – підсумки 14 жовтня
Харків бомбили, співробітнику СТО загрожує довічне – підсумки 14 жовтня
14.10.2025, 23:00

Новини за темою:

14.10.2025
РФ намагається розширити «зону ураження»: ISW про удар FPV-дрона по Харкову
13.10.2025
Українські захисники успішно контратакували на Куп’янському напрямку – ISW
11.10.2025
Росіяни просунулись поблизу Борової, мають перевагу у живій силі – ISW
09.10.2025
ISW: росіяни просунулися у Куп’янську та заявили про відновлення боїв у місті
08.10.2025
Чи дійсно просунулися? Що відомо ISW про атаки РФ на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «РФ повідомила про успіхи на півночі та Куп’янському напрямку – що кажуть в ISW», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2025 в 07:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Інституту вивчення війни (ISW), ситуація на фронті Харківщини стабільна, проривів ворога немає. ".