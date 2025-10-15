РФ повідомила про успіхи на півночі та Куп’янському напрямку – що кажуть в ISW

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ситуація на фронті Харківщини стабільна, проривів ворога немає.

Так аналітики не змогли підтвердити заяви росіян про успіхи ЗС РФ на Південно-Слобожанському напрямку. Хоча раніше російський блогер писав, що окупанти просунулися на лівому березі річки Вовча та поблизу Синельникового.

Те саме стосується і Куп’янського напрямку – інформація окупантів про захоплення частини земель на цій ділянці фронту виявилася фейковою.

“13 і 14 жовтня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська поблизу Западного і в напрямку Кутьківки; на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки і в напрямку Колодязного і Дворічанського; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; та на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного та у напрямку Курилівки”, – передають аналітики.

Ситуація на інших ділянках фронту – Великобурлуцькому та Борівському напрямках, – залишилася незмінною.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися вздовж лінії Мілове-Хатнє (південніше схід від Великого Бурлука)”, – зазначили експерти.