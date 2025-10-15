РФ сообщила об успехах на севере и Купянском направлении – что говорят в ISW

По данным Института изучения войны (ISW), ситуация на фронте Харьковщины стабильная, прорывов врага нет.

Так аналитики не смогли подтвердить заявления россиян об успехах ВС РФ на Южно-Слобожанском направлении. Хотя ранее российский блогер писал, что оккупанты продвинулись на левом берегу реки Волчья и вблизи Синельниково.

То же самое касается и Купянского направления – информация оккупантов о захвате части земель на этом участке фронта оказалась фейковой.

«13 и 14 октября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Западного и в направлении Кутьковки; северо-восточнее Купянска вблизи Каменки и в направлении Колодезного и Двуречанского; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Песчаного и в направлении Куриловки», – передают аналитики.

Ситуация на других участках фронта – Великобурлукском и Боровском направлении, – осталась неизменной.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись вдоль линии Меловое-Хатнее (юго-восточнее Великого Бурлука)», – отметили эксперты.