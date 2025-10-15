За добу на Харківщині було 25 боїв: де наступав ворог, повідомив Генштаб
Вранці 15 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були у регіоні протягом доби.
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 16 атак росіян біля Вовчанська.
На Куп’янському – ворог штурмував позиції ЗСУ дев’ять разів. Бої точилися біля Куп’янська, Піщаного, Петропавлівки та Новоплатонівки.
“Загалом за вчора зафіксовано 182 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою та 101 авіаційного удару, скинувши 225 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4429 обстрілів, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе“, – пишуть у ГШ.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян.
