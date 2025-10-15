За сутки на Харьковщине было 25 боев: где наступал враг, сообщил Генштаб
Утром 15 октября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в регионе в течение суток.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили 16 атак россиян около Волчанска.
На Купянском – враг штурмовал позиции ВСУ девять раз. Бои шли возле Купянска, Песчаного, Петропавловки и Новоплатоновки.
«Всего за вчера зафиксировано 182 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой и 101 авиационный удар, сбросив 225 управляемых бомб. Кроме того, совершил 4429 обстрелов, из них 85 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5256 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян.
