Кращі вакансії тижня: на Харківщині є робота із зарплатою до 55 тисяч
Станом на 16 жовтня у Харківській області актуальні 3110 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія начальника фінансового відділу із зарплатою 55 тисяч гривень. Командир відділення матиме 50 тисяч, а інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва – 40 тисяч.
Водій автотранспортних засобів зароблятиме 39990 гривень, електромонтажник електричних машин – 30 тисяч, електрик – 29900, заступник директора – 29 тисяч, економіст – 26 тисяч, бухгалтер – 22 тисячі, лісоруб – 20 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
Нагадаємо, ярмарок можливостей в IT для ветеранів відбувся у Харкові 7 жовтня. Представники провідних компаній галузі тестували всіх охочих, щоб визначити, яка спеціальність розкриє потенціал захисника повною мірою. Для тих, кому з певних причин не підходить IT, є багато інших варіантів. Вакансії з перевагою для фахівців із військовим досвідом пропонують центр зайнятості та сайти з пошуку роботи.
Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2025 в 17:43