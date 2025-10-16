Live
Кращі вакансії тижня: на Харківщині є робота із зарплатою до 55 тисяч

Економіка 17:43   16.10.2025
Олена Нагорна
Кращі вакансії тижня: на Харківщині є робота із зарплатою до 55 тисяч

Станом на 16 жовтня у Харківській області актуальні 3110 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія начальника фінансового відділу із зарплатою 55 тисяч гривень. Командир відділення матиме 50 тисяч, а інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва – 40 тисяч.

Водій автотранспортних засобів зароблятиме 39990 гривень, електромонтажник електричних машин – 30 тисяч, електрик – 29900, заступник директора – 29 тисяч, економіст – 26 тисяч, бухгалтер – 22 тисячі, лісоруб – 20 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, ярмарок можливостей в IT для ветеранів відбувся у Харкові 7 жовтня. Представники провідних компаній галузі тестували всіх охочих, щоб визначити, яка спеціальність розкриє потенціал захисника повною мірою. Для тих, кому з певних причин не підходить IT, є багато інших варіантів. Вакансії з перевагою для фахівців із військовим досвідом пропонують центр зайнятості та сайти з пошуку роботи.

Читайте також: Ситуацію із вакансіями на Харківщині описала експертка сайту з пошуку роботи 📹

Автор: Олена Нагорна
