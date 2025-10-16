Лучшие вакансии недели: на Харьковщине есть работа с зарплатой до 55 тысяч
По состоянию на 16 октября в Харьковской области актуальны 3110 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия начальника финансового отдела с зарплатой 55 тысяч гривен. Командир отделения будет получать 50 тысяч, а инженер-технолог по производству и переработке продукции животноводства – 40 тысяч.
Водитель автотранспортных средств будет зарабатывать 39990 гривен, электромонтажник электрических машин – 30 тысяч, электрик – 29900, заместитель директора – 29 тысяч, экономист – 26 тысяч, бухгалтер – 22 тысячи, лесоруб – 20 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 8:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.
Напомним, ярмарка возможностей в IT для ветеранов состоялась в Харькове 7 октября. Представители ведущих компаний отрасли тестировали всех желающих, чтобы определить, какая специальность раскроет потенциал защитника в полной мере. Для тех, кому по определенным причинам не подходит IT, есть множество других вариантов. Вакансии с преимуществом для специалистов с военным опытом предлагают центр занятости и сайты по поиску работы.
