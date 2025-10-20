Сім’я постраждала через ранковий обстріл Харківщини, серед них двоє дітей

Вранці росіяни вдарили по селищу Орілька Лозівського району Харківщини, уточнили в облуправлінні ДСНС.

Вранці 20 жовтня ворог випустив БпЛА по приватному будинку у селищі Орілька. У ньому знаходилася ціла сім’я – 42-річна жінка, її чоловік та двоє дітей. Усі вони отримали гостру реакцію на стрес.

“Виникла пожежа, також пошкоджено дві господарчі споруди. На місці події працювали рятувальники, сапери ДСНС та офіцер-рятувальник громади”, – уточнили пожежники.

Нагадаємо, вранці 20 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на Харківщині внаслідок російських обстрілів – п’ятеро постраждалих та один загиблий. Окупанти атакували шість населених пунктів Харківської області.