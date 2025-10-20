Live
Сім’я постраждала через ранковий обстріл Харківщини, серед них двоє дітей

Події 09:48   20.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці росіяни вдарили по селищу Орілька Лозівського району Харківщини, уточнили в облуправлінні ДСНС.

Обстріл Лозівського району 20 жовтня

Вранці 20 жовтня ворог випустив БпЛА по приватному будинку у селищі Орілька. У ньому знаходилася ціла сім’я – 42-річна жінка, її чоловік та двоє дітей. Усі вони отримали гостру реакцію на стрес.

Обстріл Лозівського району 20 жовтня

Виникла пожежа, також пошкоджено дві господарчі споруди. На місці події працювали рятувальники, сапери ДСНС та офіцер-рятувальник громади”, – уточнили пожежники.

Обстріл Лозівського району 20 жовтня

Нагадаємо, вранці 20 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на Харківщині внаслідок російських обстрілів – п’ятеро постраждалих та один загиблий. Окупанти атакували шість населених пунктів Харківської області.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
