Сім’я постраждала через ранковий обстріл Харківщини, серед них двоє дітей
Вранці росіяни вдарили по селищу Орілька Лозівського району Харківщини, уточнили в облуправлінні ДСНС.
Вранці 20 жовтня ворог випустив БпЛА по приватному будинку у селищі Орілька. У ньому знаходилася ціла сім’я – 42-річна жінка, її чоловік та двоє дітей. Усі вони отримали гостру реакцію на стрес.
“Виникла пожежа, також пошкоджено дві господарчі споруди. На місці події працювали рятувальники, сапери ДСНС та офіцер-рятувальник громади”, – уточнили пожежники.
Нагадаємо, вранці 20 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на Харківщині внаслідок російських обстрілів – п’ятеро постраждалих та один загиблий. Окупанти атакували шість населених пунктів Харківської області.
- Категорії: Події, Україна; Теги: обстріли, прилеты, харківщина;
20 Жовтня 2025 в 09:48