Семья пострадала из-за утреннего обстрела Харьковщины, среди них двое детей

Утром россияне ударили по поселку Орелька Лозовского района Харьковщины, уточнили в облуправлении ГСЧС.

Утром 20 октября враг выпустил БпЛА по частному дому в поселке Орелька. В нем находилась целая семья – 42-летняя женщина, ее муж и двое детей. Все они получили острую реакцию на стресс.

«Возник пожар, также повреждены два хозяйственных сооружения. На месте происшествия работали спасатели, саперы ГСЧС и офицер-спасатель», – уточнили пожарные.

Напомним, утром 20 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что на Харьковщине в результате российских обстрелов – пятеро пострадавших и один погибший. Оккупанты атаковали шесть населенных пунктов Харьковской области.