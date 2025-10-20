Live
Семья пострадала из-за утреннего обстрела Харьковщины, среди них двое детей

Происшествия 09:48   20.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром россияне ударили по поселку Орелька Лозовского района Харьковщины, уточнили в облуправлении ГСЧС.

Обстрел Лозовского района 20 октября

Утром 20 октября враг выпустил БпЛА по частному дому в поселке Орелька. В нем находилась целая семья – 42-летняя женщина, ее муж и двое детей. Все они получили острую реакцию на стресс.

Обстрел Лозовского района 20 октября

«Возник пожар, также повреждены два хозяйственных сооружения. На месте происшествия работали спасатели, саперы ГСЧС и офицер-спасатель», – уточнили пожарные.

Обстрел Лозовского района 20 октября

Напомним, утром 20 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что на Харьковщине в результате российских обстрелов – пятеро пострадавших и один погибший. Оккупанты атаковали шесть населенных пунктов Харьковской области.

Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру: какие поезда задерживаются

Автор: Николь Костенко-Лагутина
