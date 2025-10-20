Заморозки не відступають: жителів Харківщини попередили про небезпечну ніч

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 23-24 жовтня.

«Вночі 23 – 24 жовтня по області на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 – 3°. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища 22 жовтня. На поверхні ґрунту очікували заморозки 0-3°. Графік прогнозу Укргідрометцентру на цей робочий тиждень свідчить, що найхолоднішим днем ​​буде 21 жовтня, потім погода дещо покращиться.