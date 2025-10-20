Live
  • Пн 20.10.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 41.73
  • EUR 48.76

Заморозки не відступають: жителів Харківщини попередили про небезпечну ніч

Суспільство 13:35   20.10.2025
Вікторія Яковенко
Заморозки не відступають: жителів Харківщини попередили про небезпечну ніч

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 23-24 жовтня.

«Вночі 23 – 24 жовтня по області на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 – 3°. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища 22 жовтня. На поверхні ґрунту очікували заморозки 0-3°. Графік прогнозу Укргідрометцентру на цей робочий тиждень свідчить, що найхолоднішим днем ​​буде 21 жовтня, потім погода дещо покращиться.

Читайте також: Мокрий сніг уночі з 19 на 20 жовтня піде в Харкові: прогноз погоди

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Заморозки не відступають: жителів Харківщини попередили про небезпечну ніч
Заморозки не відступають: жителів Харківщини попередили про небезпечну ніч
20.10.2025, 13:35
У центрі Харкова BMW врізався у пам’ятник: постраждали чотири людини (фото)
У центрі Харкова BMW врізався у пам’ятник: постраждали чотири людини (фото)
20.10.2025, 12:19
Лебеді переїхали з Центрального парку Харкова: чому і куди (фото)
Лебеді переїхали з Центрального парку Харкова: чому і куди (фото)
20.10.2025, 12:42
Ворожий БпЛА впав у Харкові – Терехов
Ворожий БпЛА впав у Харкові – Терехов
20.10.2025, 12:59
Енергетики звернулися до мешканців Харкова та області – про що просять
Енергетики звернулися до мешканців Харкова та області – про що просять
20.10.2025, 11:45
Новини Харкова – головне за 20 жовтня: впав БпЛА, один район – без світла
Новини Харкова – головне за 20 жовтня: впав БпЛА, один район – без світла
20.10.2025, 13:14

Новини за темою:

19.10.2025
Наказ розстріляти цивільного та різке похолодання – підсумки 19 жовтня
19.10.2025
Мокрий сніг уночі з 19 на 20 жовтня піде в Харкові: прогноз погоди
19.10.2025
Заморозки та мокрий сніг йдуть на Харківщину: коли розпочнеться
16.10.2025
Вночі все ще можливий заморозок: погода в Харкові та області на 17 жовтня
15.10.2025
Мачуху підозрюють у вбивстві в Харкові, мінування з БпЛА – підсумки 15 жовтня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Заморозки не відступають: жителів Харківщини попередили про небезпечну ніч», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2025 в 13:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 23-24 жовтня.".