Заморозки не отступают: жителей Харьковщины снова предупредили об опасной ночи
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 23-24 октября.
«Ночью 23 – 24 октября по области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 – 3°. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях 22 октября. На поверхности грунта ожидали заморозки 0-3°. График прогноза Укргидрометцентра на эту рабочую неделю свидетельствует, что самым холодным днем будет 21 октября, затем погода несколько улучшится.
