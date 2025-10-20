Live
Заморозки не отступают: жителей Харьковщины снова предупредили об опасной ночи

Общество 13:35   20.10.2025
Виктория Яковенко
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 23-24 октября.

«Ночью 23 – 24 октября по области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 – 3°. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях 22 октября. На поверхности грунта ожидали заморозки 0-3°. График прогноза Укргидрометцентра на эту рабочую неделю свидетельствует, что самым холодным днем ​​будет 21 октября, затем погода несколько улучшится.

Автор: Виктория Яковенко
