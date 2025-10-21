Сьогодні 21 жовтня 2025: яке свято та день в історії

21 жовтня 1520 року Фернан Магеллан відкрив протоку між Атлантичним і Тихим океанами. У 1672-му народився гетьман Пилип Орлик. У 1879-му Томас Едісон закінчив роботу над лампочкою розжарювання з вугільною ниткою. У 1933-му на знак протесту проти Голодомору ОУНівці вбили начальника канцелярії консульства СРСР у Львові. У 1947-му розпочалася операція “Захід” – масова депортація українців до Сибіру. У 2023-му росіяни завдали удару по терміналу “Нової пошти” поблизу Коротича, ця атака забрала життя восьми людей.

Свята та пам’ятні дати 21 жовтня

21 жовтня у світі – Всесвітній день йододефіциту та День фармацевта або ж День аптекаря (відзначають у третій вівторок жовтня).

Також сьогодні: День очищення віртуального робочого столу на комп’ютері, Всесвітній день рептилій, День балаканини (або День базіки), Міжнародний день начос.

21 жовтня в історії

21 жовтня 1520 року Фернан Магеллан під час першого й останнього в житті навколосвітнього плавання відкрив протоку між Атлантичним та Тихим океанами. Докладніше.

21 жовтня 1672 року народився гетьман Війська Запорізького Пилип Орлик. Докладніше.

21 жовтня 1879 року Томас Едісон закінчив роботу над лампочкою розжарювання з вугільною ниткою, яка стала одним із найбільших винаходів XIX століття. Докладніше.

21 жовтня 1933 року ОУНівці у Львові на знак протесту проти Голодомору вбили начальника канцелярії радянського консульства (та чекіста) Олексія Майлова. Докладніше.

21 жовтня 1947 року в СРСР розпочалася операція “Запад” – одна з наймасовіших депортацій населення України до Сибіру та Казахстану. Докладніше.

21 жовтня 1950 року набули чинності Женевські конвенції про захист жертв війни.

21 жовтня 2023 року росіяни завдали удару по терміналу “Нової пошти” поблизу Коротича. Докладніше.

Церковне свято

21 жовтня вшановують пам’ять преподобного Іларіона Великого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 21 жовтня ясний день – буде швидке похолодання.

Якщо сонце червоне – чекайте на мороз.

Якщо 21 жовтня тепло, то надалі буде відлига.

Що не можна робити 21 жовтня

Не можна підіймати нічого з підлоги та землі – знайдена річ не принесе щастя.

День не підходить для того, щоб вирушати в дальню дорогу.