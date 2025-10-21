Сегодня 21 октября 2025: какой праздник и день в истории
21 октября 1520 года Фернан Магеллан открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами. В 1672-м родился гетман Пилип Орлик. В 1879-м Томас Эдисон закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью. В 1933-м в знак протеста против Голодомора ОУНовцы убили начальника канцелярии консульства СССР во Львове. В 1947-м началась операция «Запад» — массовая депортация украинцев в Сибирь. В 2023-м россияне нанесли удар по терминалу «Новой почты» в районе Коротича, эта атака унесла жизни восьми человек.
Праздники и памятные даты 21 октября
21 октября в мире – Всемирный день йододефицита и День фармацевта или День аптекаря (отмечают в третий вторник октября).
Также сегодня: День очистки виртуального рабочего стола на компьютере, Всемирный день рептилий, День болтовни (или День болтуна), Международный день начос.
21 октября в истории
21 октября 1520 года Фернан Магеллан во время первого и последнего в жизни кругосветного плавания открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами. Подробнее.
21 октября 1672 года родился гетман Войска Запорожского Пилип Орлик. Подробнее.
21 октября 1879 года Томас Эдисон закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью, которая стала одним из величайших изобретений XIX века. Подробнее.
21 октября 1933 года ОУНовцы во Львове в знак протеста против Голодомора убили начальника канцелярии советского консульства (и чекиста) Алексея Майлова. Подробнее.
21 октября 1947 года в СССР началась операция «Запад» – одна из самых массовых депортаций населения Украины в Сибирь и Казахстан. Подробнее.
21 октября 1950 года вступили в силу Женевские конвенции о защите жертв войны.
21 октября 2023 года россияне нанесли удар по терминалу «Новой почты» в районе Коротича. Подробнее.
Церковный праздник 21 октября
21 октября чтят память преподобного Иллариона Великого. Подробнее.
Народные приметы
Если 21 октября ясный день – будет быстрое похолодание.
Если солнце красное – ждите мороз.
Если 21 октября тепло, то в дальнейшем будет оттепель.
Что нельзя делать 21 октября
Нельзя поднимать ничего с пола и земли – найденная вещь не принесет счастья.
День не подходит для того, чтобы отправляться в дальнюю дорогу.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: история, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сегодня 21 октября 2025: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 октября 2025 в 06:00;