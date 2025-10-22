Автоматизовану систему контролю радіаційної обстановки створюють у Харкові
Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких розповів МГ «Об’єктив», що у місті створюють автоматизовану систему контролю та моніторингу радіаційної обстановки та хімічних загроз.
Як повідомлялося, 14 жовтня міськрада отримала позашляховик та спеціальне обладнання для контролю радіаційної безпеки. Автомобіль департамент надзвичайних ситуацій використовуватиме для виїздів на місця надзвичайних подій та ліквідації їхніх наслідків. А отримане спеціальне обладнання – це перші елементи системи контролю радіаційної безпеки, яку впровадять у місті.
“Складовою цивільного захисту є захист населення від радіації, від аварій на хімічно небезпечних об’єктах. Тому зараз місто будує автоматизовану систему контролю і моніторингу радіаційної обстановки, хімічної загрози. І в межах цього в нас відбувається дуже плідна співпраця в першу чергу з польським благодійним фондом “Польща допомагає Україні”. Це буде дуже серйозний вклад в систему цивільного захисту”, – наголосив Гладких.
Читайте також: Найголовніше досягнення диференційованої тривоги назвали у мерії Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гладких, интервью, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Автоматизовану систему контролю радіаційної обстановки створюють у Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2025 в 20:00;