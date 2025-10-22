Live
Автоматизовану систему контролю радіаційної обстановки створюють у Харкові

Суспільство 20:00   22.10.2025
Олена Нагорна
Автоматизовану систему контролю радіаційної обстановки створюють у Харкові Фото: Харківська міська рада

Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких розповів МГ «Об’єктив», що у місті створюють автоматизовану систему контролю та моніторингу радіаційної обстановки та хімічних загроз.

Як повідомлялося, 14 жовтня міськрада отримала позашляховик та спеціальне обладнання для контролю радіаційної безпеки. Автомобіль департамент надзвичайних ситуацій використовуватиме для виїздів на місця надзвичайних подій та ліквідації їхніх наслідків. А отримане спеціальне обладнання – це перші елементи системи контролю радіаційної безпеки, яку впровадять у місті.

“Складовою цивільного захисту є захист населення від радіації, від аварій на хімічно небезпечних об’єктах. Тому зараз місто будує автоматизовану систему контролю і моніторингу радіаційної обстановки, хімічної загрози. І в межах цього в нас відбувається дуже плідна співпраця в першу чергу з польським благодійним фондом “Польща допомагає Україні”. Це буде дуже серйозний вклад в систему цивільного захисту”, – наголосив Гладких.

Автор: Олена Нагорна
