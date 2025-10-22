Автоматизированную систему контроля радиационной обстановки создают в Харькове
Директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких рассказал МГ «Объектив», что в городе создают автоматизированную систему контроля и мониторинга радиационной обстановки и химических угроз.
Как сообщалось, 14 октября горсовет получил внедорожник и специальное оборудование для контроля радиационной безопасности. Автомобиль департамент чрезвычайных ситуаций будет использовать для выездов на места чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий. А полученное специальное оборудование — это первые элементы системы контроля радиационной безопасности, которую внедрят в городе.
«Составляющей гражданской защиты является защита населения от радиации, от аварий на химически опасных объектах. Поэтому сейчас город строит автоматизированную систему контроля и мониторинга радиационной обстановки, химической угрозы. И в рамках этого у нас происходит очень плодотворное сотрудничество в первую очередь с польским благотворительным фондом «Польша помогает Украине». Это будет очень серьезный вклад в систему гражданской защиты», — подчеркнул Гладких.
