Прокуратура показала наслідки ударів по Чугуєву та Ізюму, є постраждалі

За інформацією Харківської облпрокуратури, напередодні, 28 жовтня, ворог почав бити по Чугуєву. Обстріл тривав з 19:00 до 19:20.

Усього зафіксували “прильоти” шести БпЛА по підприємству харчової промисловості. Почалася пожежа на складі із продукцією. Крім того, 28 жовтня внаслідок удару FPV-дрону в селі Березники Куп’янського району постраждали 51-річний та 56-річний чоловіки.

А в ніч проти 29 жовтня окупанти атакували Ізюм.

“За даними слідства, 29 жовтня близько 03:10 російські ударні безпілотники атакували м. Ізюм. Пошкоджено житлові будинки, будівлю освітнього закладу, офісні приміщення, банківську установу. Жінка отримала гостру стресову реакцію”, – уточнили правоохоронці.