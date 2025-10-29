Прокуратура показала наслідки ударів по Чугуєву та Ізюму, є постраждалі
За інформацією Харківської облпрокуратури, напередодні, 28 жовтня, ворог почав бити по Чугуєву. Обстріл тривав з 19:00 до 19:20.
Усього зафіксували “прильоти” шести БпЛА по підприємству харчової промисловості. Почалася пожежа на складі із продукцією. Крім того, 28 жовтня внаслідок удару FPV-дрону в селі Березники Куп’янського району постраждали 51-річний та 56-річний чоловіки.
А в ніч проти 29 жовтня окупанти атакували Ізюм.
“За даними слідства, 29 жовтня близько 03:10 російські ударні безпілотники атакували м. Ізюм. Пошкоджено житлові будинки, будівлю освітнього закладу, офісні приміщення, банківську установу. Жінка отримала гостру стресову реакцію”, – уточнили правоохоронці.
Читайте також: Четверо людей постраждали через російські обстріли – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: обстріл, прокуратура, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Прокуратура показала наслідки ударів по Чугуєву та Ізюму, є постраждалі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2025 в 09:22;