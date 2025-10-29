Прокуратура показала последствия ударов по Чугуеву и Изюму, есть пострадавшие
По информации Харьковской облпрокуратуры, накануне, 28 октября, враг начал бить по Чугуеву. Обстрел продолжался с 19:00 до 19:20.
Всего зафиксировали «прилеты» шести БпЛА по предприятию пищевой промышленности. Начался пожар на складе с продукцией. Кроме того, 28 октября в результате удара FPV-дрона в селе Березники Купянского района пострадали 51-летний и 56-летний мужчины.
А в ночь на 29 октября оккупанты атаковали Изюм.
«По данным следствия, 29 октября около 03:10 российские ударные беспилотники атаковали г. Изюм. Повреждены жилые дома, здание образовательного учреждения, офисные помещения, банковское учреждение. Женщина получила острую стрессовую реакцию», – уточнили правоохранители.
29 октября 2025