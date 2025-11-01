Чотири людини загинули в пожежах в Харкові – ДСНС
Смертельні пожежі сталися у Харкові. Подробиці повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
За даними рятувальників, ввечері 31 жовтня сталося загоряння в квартирі в Салтівському районі. Горіли домашні речі на площі 1 м кв.
«На місці пожежі було виявлено тіло жінки 1952 року народження. Причина виникнення пожежі встановлюється», – додали в ДСНС.
Вночі в Шевченківському районі виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі багатоквартирного будинку. Горіли домашні речі на площі 40 м кв.
«На місці пожежі виявили тіло 49-річного чоловіка. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем», – зазначили рятувальники.
Крім цього, вранці 31 жовтня вогонь охопив приватний будинок в Новобаварському районі. В осередку пожежі рятувальники виявили тіла 44-річного чоловіка та 41-річної жінки.
Читайте також: Дрова є? Куди звертатися на Харківщині, щоб не переплачувати перекупникам
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, загинули, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чотири людини загинули в пожежах в Харкові – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2025 в 10:00;