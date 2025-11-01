Live
Чотири людини загинули в пожежах в Харкові – ДСНС

Події 10:00   01.11.2025
Вікторія Яковенко
Чотири людини загинули в пожежах в Харкові – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Смертельні пожежі сталися у Харкові. Подробиці повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

За даними рятувальників, ввечері 31 жовтня сталося загоряння в квартирі в Салтівському районі. Горіли домашні речі на площі 1 м кв.

«На місці пожежі було виявлено тіло жінки 1952 року народження. Причина виникнення пожежі встановлюється», – додали в ДСНС.

Вночі в Шевченківському районі виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі багатоквартирного будинку. Горіли домашні речі на площі 40 м кв.

«На місці пожежі виявили тіло 49-річного чоловіка. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем», – зазначили рятувальники.

Крім цього, вранці 31 жовтня вогонь охопив приватний будинок в Новобаварському районі. В осередку пожежі рятувальники виявили тіла 44-річного чоловіка та 41-річної жінки.

Автор: Вікторія Яковенко
